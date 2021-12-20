【聖誕2021】9大聖誕實用禮物推介　 齊集護膚品化妝品+聖誕甜品

交換禮物成為聖誕節的指定動作，TOPick為大家綜合8大聖誕節禮物提案，當中包括護膚品，化妝品及聖誕甜品等等，應有盡有，希望大家都有一個開心的聖誕節！

1. ALKMIE護膚品

▲ 波蘭護膚品牌ALKMIE登陸香港。（圖片由ALKMIE提供）

作為波蘭護膚品牌的ALKMIE，其護膚產品均含有最少98%天然成分和有機材料，不含可致過敏的防腐劑或石油副產品成份，也適用於敏感皮膚人士和孕婦。皇牌產品，包括：「Nature is better」全方位亮眼乳霜、「Jelly Lift」緊緻補水濃縮啫哩、「Youth on demand」乳霜及「Beauty: activate!」堅果生酵素去角質面膜。

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2. gülsha護膚品

晨露純玫瑰系列以一點一滴方式從玫瑰萃取出精華，不添加任何化學香料及物質，確保產品蘊含100%天然活性成分。多款節日限定套裝包括：玫瑰花療日夜精華套裝、晨露純玫瑰修護套裝、玫瑰花療護唇套裝、gülsha晨露純玫瑰綻放套裝等。

網上平台購物獎賞

HKTVmall（Zoe by Profex店）網上消費滿$300，即送gülsha精美月曆連18件贈品。而官方網上購物平台也有聖誕節推廣限定，購物滿150元包郵；網上消費滿$300，即送gülsha精美月曆連18件贈品，滿$600再送$370滿贈品，滿$1,200獲超過$1,200贈品。

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3.KORRES護膚品

選用食用級希臘乳酪，獨有的活性生物益菌MICRO BIOME技術，建立「益菌屏障」，提供深層保濕及修復受損的肌膚組織。

今年除了以「乳酪益菌」為主打，更特別推出番紅花抗衰老套裝，高抗氧護ALKMIE膚成分，有效幫助膠原再生，提升皮膚彈性質感。

聖誕節推廣限定:購物滿150元包郵；網上消費滿$300，即送精美月曆連18件贈品，滿$600再送$370滿贈品，滿$1,200獲超過$1,200贈品。詳請可按此瀏覽。

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4. FILORGA聖誕倒數日曆

FILORGA除了推出最新NCEF-SHOT新肌賦活水光療程原液及TIME-FILLER INTENSIVE全效抗皺精華外，適逢聖誕佳節，FILORGA於官方網店更設聖誕珍藏版倒數日曆限時優惠。

另外購物滿HK$800，FILORGA更會送上聖誕糖果屋禮品，總值HK$1,057，內含旅行裝面霜及面膜，小禮盒。12月30日前於購物車，輸入FILORGA官網限時獨家優惠代碼「HYDRA01」，更額外獲贈玻尿酸保濕精華7ml。

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5. BURBERRY唇膏

Burberry Kisses Matte系列共有20種色調，主打長效妝感。持久配方呈啞光效果，高濃度色素讓你一抹上色，達至高度顯色。配方蘊含透明質酸，讓雙唇水潤舒適24小時，8小時持色不脫妝，更散發玫瑰幽香。

售價：港幣$270

售賣點:Burberry美妝專門店和指定零售店有售。

BURBERRY 美妝專櫃、香港廣東道17 號海港城海運大廈海港城FACESSS

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6. 龍島聖誕節期間限定禮盒

今年除了經典的聖誕禮盒外，更推出多款佳節特色禮盒，如聖誕朱古力炸彈、閃亮聖誕朱古力脆米禮盒及璀璨聖誕千層酥及曲奇禮盒等。

「LUCULLUS x LOVERAMIC聖誕套裝禮盒」內有龍島的熱賣產品 MINI “O” 朱古力薄脆曲奇，及LOVERAMICS 時尚陶瓷兩隻，更有全新推出的浪漫紫色陶。除此之外，還有「聖誕歡騰雜錦牛油曲奇禮罐」，內有12款口味的雜錦牛油曲奇，禮盒充分節日氣氛，適合送禮。

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7. 當文歷餅店聖誕限定甜點

製作一系列精緻「港式」節慶蛋糕、甜酥麵包及其他限定甜點。如「紅叮叮電車」，由法國聖誕樹幹蛋糕化身成為香港特色電車，以意大利榛子慕絲、海鹽焦糖朱古力忌廉、鬆軟而濕潤的雲呢拿海綿蛋糕、榛子朱古力脆底配上微酸的自家製紅桑子小紅莓果醬製成的蛋糕。

還有聖誕星星小輪蛋糕，牛油曲奇脆撻的「船身」盛載着蘋果栗子果醬及栗子朱古力忌廉，頂層再以法國栗子製成的慕絲舖上，以金色朱古力星星的小輪帶大家暢遊聖誕之旅。

價錢：細件裝—港幣$68，大蛋糕—港幣$580

即日起至2022年1月3日可於店內或網上預購。

當文歷餅店分店：

H Queen’s旗艦店：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 地下 2 號舖

ifc 期間限定店：中環 ifc 國際金融中心商場 1 樓 1025B 號舖 （只供外賣）

尖沙咀海港城店：尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G63A 號舖













8. Bel-Zims「星座傳情朱古力禮盒」

以十二星座為藍圖，十二星座系列基本性格原型作為主題。禮盒更以占星學的「 火土風水 」四大元素區分十二款朱古力，並根據不同元素設計每種星座獨一無二的口味。

節日精品之選，包括有手工松露朱古力禮盒、 手工夾心朱古力禮盒、及手工夾心朱古力禮盒等。

價錢：聖誕早鳥優惠價港幣$388

即日起可於Bel-Zims官方網站及Togetda網上平台購買。































9. Lady M 聖誕花環倒數日曆禮盒

聖誕倒數月曆禮盒以聖誕花環設計登場。拉下花環的蓋子，24 個格子中盛載著共 12 款獨立包裝的Lady M Bon Bon 朱古力，包括紅絲絨朱古力、薑餅味黑朱古力、伯爵茶脆心朱古力、抹茶脆心朱古力、玫瑰啫喱朱古力及熱情果朱古力等。

Lady M聖誕花環倒數日曆禮盒

價錢：港幣$588

即日起於香港分店限量發售，詳情請到官網查詢。













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記者：蕭雅文