【何詩蓓世一】世錦賽女子100米自由泳何詩蓓游出51秒82次名晉級 決賽明晚10時07分舉行
社會 23:31 2021/12/17
香港女飛魚何詩蓓今日（17日）繼續在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，距離昨日200米自由泳封后不足1天，出戰100米自由泳初賽，何詩蓓於初賽第9場登場，以50秒97小組首名完成賽事，總成績排首名晉身今晚香港時間11時09分的準決賽，她在準決賽游出51秒82，以次名晉級明晚舉行的決賽。
何詩蓓昨日（16日）在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的1分50秒43舊世界紀錄。（詳情即看【下一頁】）
何詩蓓今年8月奪得東京奧運女子200米自由泳，以1分53.92秒奪銀牌，是次在世界短池游泳錦標賽出戰200米自由泳決賽，以1分50秒31創佳績，奪金兼打破世界紀錄，何詩蓓比東京奧運的速度快了3秒61，其國際泳聯大讚何詩蓓其發揮得接近完美。
世錦賽200自奪冠兼破世績，何詩蓓：只專注我的比賽。（詳情即看【下一頁】）
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記者：李榮忠