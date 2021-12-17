  • 19°C
香港時間 : 20211218日 (週六) 00:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【何詩蓓世一】世錦賽女子100米自由泳何詩蓓游出51秒82次名晉級　決賽明晚10時07分舉行

社會 23:31 2021/12/17

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

香港女飛魚何詩蓓今日（17日）繼續在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，距離昨日200米自由泳封后不足1天，出戰100米自由泳初賽，何詩蓓於初賽第9場登場，以50秒97小組首名完成賽事，總成績排首名晉身今晚香港時間11時09分的準決賽，她在準決賽游出51秒82，以次名晉級明晚舉行的決賽。

何詩蓓昨日（16日）在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的1分50秒43舊世界紀錄。（詳情即看【下一頁】

何詩蓓今年8月奪得東京奧運女子200米自由泳，以1分53.92秒奪銀牌，是次在世界短池游泳錦標賽出戰200米自由泳決賽，以1分50秒31創佳績，奪金兼打破世界紀錄，何詩蓓比東京奧運的速度快了3秒61，其國際泳聯大讚何詩蓓其發揮得接近完美。

世錦賽200自奪冠兼破世績，何詩蓓：只專注我的比賽。（詳情即看【下一頁】

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【何詩蓓世一】林大輝大讚何詩蓓令港人感驕傲自豪　相信港隊會有更多好消息
13:02 2021/12/17
【何詩蓓世一】林大輝大讚何詩蓓令港人感驕傲自豪　相信港隊會有更多好消息
【何詩蓓世一】世錦賽200自奪冠兼破世績　何詩蓓：只專注我的比賽
09:16 2021/12/17
【何詩蓓世一】世錦賽200自奪冠兼破世績　何詩蓓：只專注我的比賽
【賀佳績】九巴向奧運健兒送巴士命名權　李慧詩巴士將現身13X線
23:40 2021/12/16
【賀佳績】九巴向奧運健兒送巴士命名權　李慧詩巴士將現身13X線
【香港飛魚】何詩蓓世錦賽200自奪冠兼破世績　政府致賀
23:44 2021/12/16
【香港飛魚】何詩蓓世錦賽200自奪冠兼破世績　政府致賀
【Google熱搜榜】熱搜本地話題人物6名運動員上榜　「何詩蓓」成最熱門搜尋運動員
16:01 2021/12/08
【Google熱搜榜】熱搜本地話題人物6名運動員上榜　「何詩蓓」成最熱門搜尋運動員
【維港泳】何詩蓓任「小飛魚」的人生導師　勉勵想成功要犧牲娛樂時間
00:00 2021/12/06
【維港泳】何詩蓓任「小飛魚」的人生導師　勉勵想成功要犧牲娛樂時間

你可能感興趣

【何詩蓓世一】林大輝大讚何詩蓓令港人感驕傲自豪　相信港隊會有更多好消息
13:02 2021/12/17
【何詩蓓世一】林大輝大讚何詩蓓令港人感驕傲自豪　相信港隊會有更多好消息
【何詩蓓世一】世錦賽200自奪冠兼破世績　何詩蓓：只專注我的比賽
09:16 2021/12/17
【何詩蓓世一】世錦賽200自奪冠兼破世績　何詩蓓：只專注我的比賽
【賀佳績】九巴向奧運健兒送巴士命名權　李慧詩巴士將現身13X線
23:40 2021/12/16
【賀佳績】九巴向奧運健兒送巴士命名權　李慧詩巴士將現身13X線
何詩蓓 運動員 阿布扎比 比賽 阿聯酋 游泳 香港

最高瀏覽

【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳
09:52 2021/12/17
【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳
【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫
19:11 2021/12/16
【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫
【十月初五的月光】萬朱莎華害死女兒遭夫離棄　姚嘉成萬千星輝最佳女配大熱
11:54 2021/12/17
【十月初五的月光】萬朱莎華害死女兒遭夫離棄　姚嘉成萬千星輝最佳女配大熱