【香港飛魚】何詩蓓世錦賽100自初賽首名晉級　今晚11時出戰準決賽

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香港女飛魚何詩蓓今日（17日）繼續在阿聯酋首都阿布扎比出戰游泳短池世錦賽，距離昨日200米自由泳封后不足1天，出戰100米自由泳初賽，何詩蓓於初賽第9場登場，以50秒97小組首名完成賽事，總成績排首名晉身今晚香港時間11時09分的準決賽。

何詩蓓昨日（16日）在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的1分50秒43舊世界紀錄。（詳情即看【下一頁】）

何詩蓓今年8月 奪得東京 奧運 女子200米自由泳，以 1分53.92秒奪 銀牌，是次在 世界短池游泳錦標賽出戰200米自由泳決賽，以1分50秒31創佳績，奪金兼打破世界紀錄，何詩蓓比 東京 奧運的 速度快了3秒61，其國際泳聯大讚何詩蓓其發揮得接近完美。

世錦賽200自奪冠兼破世績，何詩蓓：只專注我的比賽。（詳情即看【下一頁】）

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記者：李榮忠