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【藉詞性侵】藉詞驅邪性侵5女生　無業漢被判囚4年3個月

社會 14:37 2021/12/17

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藉詞驅邪性侵5女生，無業漢被判囚4年3個月。（資料圖片）

37歲無業漢早前涉於寓所附近分別結識5名女學生後，以驅邪為由，將女學生帶到寓所或酒店大肆性侵，無業漢早前承認與16歲以下兒童非法性交及非禮等5項控罪，今（17日）於區域法院被判囚4年3個月。

涉案被告李栢濤早前承認1項與16歲以下兒童非法性交罪、兩項非禮罪、1項以虛假藉口促致他人作非法性行為及1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。

法官今判刑時指，被告利用年輕女生相信自己受邪靈附體，而誘使女生被他性侵，被告的心理報告反映其重犯風險偏高，而且5名事主的年齡均在16歲以下，與被告差距甚廣，被告的性侵行為可能導致事主染上性病，甚至懷孕，因此法庭需保障社區，遂以判囚4年4個月為起點。

但考慮到被告熱愛小動物，更會每年向相關慈善團體捐款5,000至6,000元，因此酌量減刑1個月，最終判以被告入獄4年3個月。

案情指，涉案5名女事主就讀同一間學校，亦互相認識，會在球場聚會，被告亦於球場閒逛期間認識5人。而被告於2018年10月至2020年6月期間，曾先後以驅邪為由，相約5名事主前往被告的寓所或酒店，對事主上下其手，被告更曾藉詞與其中1名事主發生性行為。

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記者︰楊詠渝

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