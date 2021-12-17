【新冠肺炎】食環署為特定群組安排檢測服務至年底　街市檔販等明年起仍可每28天到檢測中心檢測

▲ 食環署為特定群組安排檢測服務至年底，明年起特定群組須每28天到檢測中心接受檢測。（資料圖片）

食環署今日（17日）表示，食環署為特定群組（包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等）安排的免費新冠病毒檢測服務會於12月31日完結，網上登記會於12月24日下午5時截止。

食環署發言人指，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記，而食環署提供的免費檢測服務為深喉唾液檢測，不適用於強制檢測公告，亦不設電話短訊通知結果。

食環署發言人提醒，由12月31日後，特定群組內合資格的公眾街巿攤檔從業員及駐場人員，和持牌小販可繼續憑相關證明文件，每28天到社區檢測中心接受免費自願檢測服務。

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責任編輯：李榮忠