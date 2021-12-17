  • 22°C
香港時間 : 20211217日 (週五) 17:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】食環署為特定群組安排檢測服務至年底　街市檔販等明年起仍可每28天到檢測中心檢測

社會 14:47 2021/12/17

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

食環署為特定群組安排檢測服務至年底，明年起特定群組須每28天到檢測中心接受檢測。（資料圖片）

食環署今日（17日）表示，食環署為特定群組（包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等）安排的免費新冠病毒檢測服務會於12月31日完結，網上登記會於12月24日下午5時截止。

食環署發言人指，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記，而食環署提供的免費檢測服務為深喉唾液檢測，不適用於強制檢測公告，亦不設電話短訊通知結果。

食環署發言人提醒，由12月31日後，特定群組內合資格的公眾街巿攤檔從業員及駐場人員，和持牌小販可繼續憑相關證明文件，每28天到社區檢測中心接受免費自願檢測服務。

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【封區檢測】油麻地祥興大廈約160居民接受檢測　沒有發現確診個案
今日 09:50
【封區檢測】油麻地祥興大廈約160居民接受檢測　沒有發現確診個案
【新冠疫苗】國泰航空解僱未打針員工　3名前空姐申索案押至明年4月再訴
今日 14:07
【新冠疫苗】國泰航空解僱未打針員工　3名前空姐申索案押至明年4月再訴
【檢疫中心】外傭預約檢疫中心仍困難　中介公司去信政府要求增加多一千個名額
今日 13:14
【檢疫中心】外傭預約檢疫中心仍困難　中介公司去信政府要求增加多一千個名額

你可能感興趣

【封區檢測】油麻地祥興大廈約160居民接受檢測　沒有發現確診個案
今日 09:50
【封區檢測】油麻地祥興大廈約160居民接受檢測　沒有發現確診個案
【新冠疫苗】國泰航空解僱未打針員工　3名前空姐申索案押至明年4月再訴
今日 14:07
【新冠疫苗】國泰航空解僱未打針員工　3名前空姐申索案押至明年4月再訴
【檢疫中心】外傭預約檢疫中心仍困難　中介公司去信政府要求增加多一千個名額
今日 13:14
【檢疫中心】外傭預約檢疫中心仍困難　中介公司去信政府要求增加多一千個名額
新冠肺炎疫情 疫情 新冠肺炎 病毒檢測 檢測中心 香港

最高瀏覽

【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫
19:11 2021/12/16
【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫
【名廚幟哥】年輕曾沉迷賭博輸掉身家　黃永幟戒賭建立億元飲食王國
15:21 2021/12/16
【名廚幟哥】年輕曾沉迷賭博輸掉身家　黃永幟戒賭建立億元飲食王國
【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳
今日 09:52
【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳