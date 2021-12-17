【好人好事】菜檔華豐欄推出米芝蓮慈善限量盆菜   請弱勢社群食盆菜度春節

▲ 菜檔華豐欄推米芝蓮慈善限量盆菜，$1988 6位用，買完可DIY自製盆菜。

近年的大時大節，一家人總愛圍著食盤菜。本地蔬菜批發商「華豐欄」聯同3間享負盛名的米芝蓮食府，以及藝員黎諾懿推出限量500張《享—盆菜家宴》慈善券，活動收益更將用作慈善用途，與有需要的社群共享節慶溫暖。

概念是善長人翁購買盆菜家宴慈善券，主辦單位將善款收益撥捐至慈善活動發展經費，再助弱勢社群，例如低收入家庭、殘疾人士及特殊人士，受惠機構如愛苗行動社區服務中心等，並於大棠有機生態園享受盆菜宴。而客人亦可自行選購盆菜家宴慈善券，免費送貨之餘，亦可在家享用。

▲ 本地蔬菜批發商「華豐欄」聯同3間享負盛名的米芝蓮食府，以及藝員黎諾懿推出限量500張《享—盆菜家宴》慈善券，值得支持。（相片來源︰華豐欄）

有別傳統盆菜 享受DIY樂趣

《享—盆菜家宴》有別於傳統盆菜，當中有米芝蓮星級食府分別製作的食材，用料豐富，當中包括《麥文記招牌南乳豬手》、《甘牌鮮鵝肝腸與切肉臘腸》、《勝記鮑汁花菇皇》等等。

盆菜家宴內另有一份養生花膠雞湯，親朋好友可以先享用濃湯暖胃。華豐欄精心設計的盆菜包將食物及調味湯包完汁完味獨立封裝，每個餸包可以各自翻熱，然後可按個人喜愛自行擺設盆菜，再倒入《慢煮濃雞湯》令每一個餸都可以熱辣辣享用，充分體驗米芝蓮級的DIY樂趣。

▲ 藝人葛民輝也支持華豐欄第三代傳人利曼莎（Jessica ）。（相片來源︰華豐欄）

華豐欄第三代傳 疫情低谷盼分享

超過60年歷史的華豐欄，其第三代傳人利曼莎（Jessica ）表示，疫情造成的影響史無前例，社會各界都飽受影響，故此公司希望藉著這次活動匯集各方好友及餐廳的力量，共襄善舉，發揮獅子山精神，關懷弱勢社群。

星級合作食府——麥文記麵家、甘牌燒鵝、勝記海鮮酒家

麥文記麵家榮登4屆米芝蓮推介食店。1958年搬入佐敦白加士街地舖，就一直經營直今，他們精心出品的招牌豬手無疑是信心保證。

甘牌燒鵝亦是榮獲《米芝蓮指南-香港澳?2018》推介的星級食府之一，在1942年成立鏞記酒家，及後更成為蜚聲國際之燒鵝酒家。

至於勝記海鮮酒家已經連續4年獲得《米芝蓮》一星榮譽食府。海鮮即叫即做，每日新鮮運到。除傳統海鮮酒樓業務， 勝記出品的鮑汁花菇皇也是星級盆菜其中的亮點。

▲ 甘牌燒鵝亦是榮獲《米芝蓮指南-香港澳門2018》推介的星級食府之一，這次也支持盤菜宴之善舉。（相片來源︰華豐欄）

星級盆菜券限量發售，詳情如下：



湯料：

1. 《養生花膠雞湯》(900ml)1份- 花膠6條

2. 《如意吉祥慢煮濃雞湯》(900ml)1份

食材：

1. 橫財就手麥文記招牌豬手6隻

2. 甘牌鮮鵝肝腸加切肉臘腸 各1孖

3. 勝記鮑汁花菇皇6隻

4. 鮑您歡囍南非鮑魚 1罐

5. 家肥屋潤五花腩 1磅

6. 黃金滿屋炸香芋 6件

7. 滋潤養生甜蘿白 6件

8. 四季平安炆蓮藕 6件

9. 香濃沙爹豬皮 12件

10. 爽滑彈牙魚蛋 6粒

11. 華豐欄-五福臨蔬蔬菜盒1份

▲ 盆菜餸包慈善券，價錢6位用為$1,988。（相片來源︰華豐欄）

盆菜DIY餸包慈善券

價錢︰$1,988 /6位用

開售日期︰即日至2022年2月10日 ( 免費送貨)

盆菜訂購網址在此

Whatsapp查詢及預約盆菜運送：6593 0557

記者︰馮柏偉