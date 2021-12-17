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多名司局長再拍片谷投票　陳茂波到工展會派傳單　薛永恒向鄧炳強「抽水」

政治 16:00 2021/12/17

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陳茂波在工展會參觀期間，不單向參展商了解今年市道，同時呼籲他們踴躍投票。（陳茂波Facebook影片截圖）

立法會選舉後日舉行，多名司局長今日繼續呼籲市民投票。其中，財政司司長陳茂波在社交網站上載影片，透露昨日在工展會參觀期間，亦把握機會呼籲市民和參展商投票。

陳茂波在工展會參觀期間，不單與在市民打招呼，向參展商了解今年市道。陳茂波亦不忘向他們派發選舉傳單，又呼籲：「19號，齊投票。」

黃偉綸（左起）、黃錦星、陳帆和薛永恒合作拍片，呼籲市民投票。（發展局Facebook影片截圖）

另外，環境局局長黃錦星、運輸及房屋局陳帆、創新及科技局局長薛永恒和發展局局長黃偉綸，今日亦拍片呼籲市民投票。

過去兩年「零電費」的黃錦星，在片中先說：「無論你是甚麼專業，家中電費是多少──」薛永恒則選擇向保安局局長鄧炳強「抽水」，續指：「無論你食雞脾或西多──」

黃偉綸接力表示：「為香港，為自己，記得出來投票！」而陳帆則指：「行路、跑步或坐車，都要去投票。」

許正宇（中）和副局長陳浩濂（右一），聯同庫務署、審計署和稅務局部門首長，今日亦拍片呼籲市民投票。（財庫局Facebook影片截圖）

而財經事務及庫務局局長許正宇和副局長陳浩濂，聯同庫務署署長張秀蘭、審計署署長朱乃璋和稅務局局長譚大鵬，今日亦拍片呼籲市民投票。

此外，政務司司長李家超和政制及內地事務局局長曾國衞，今日早上到訪位於灣仔會展的中央點票站，並視察籌備工作進度，包括點票的流程及準備情況。他們又為在場參與模擬情景演練的工作人員打氣，勉勵他們全力以赴。

李家超和曾國衞今日早上到訪位於灣仔會展的中央點票站，並視察籌備工作進度。（政府新聞處）

李家超表示：「各工作人員必須緊守崗位，熟悉程序，並且要隨機應變。我要求大家用心、投入，全力以赴，為政府、為香港辦好這場具歷史性的選舉。」

他又呼籲市民行使公民權利，形容要以投票使選舉成功，不讓破壞選舉的力量得逞。

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撰文 : 傅流螢

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