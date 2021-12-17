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【野豬出沒】漁護署新野豬政策實施逾月　共捕捉及人道處理23頭野豬

社會 16:01 2021/12/17

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漁護署新野豬政策實施後，至今共捕捉及人道處理23頭野豬。

漁護署上月中公布，會定期捕捉在市區出沒的野豬及把捕獲的野豬人道毀滅，措施實施至今，漁護署共捕捉及人道處理23頭野豬。

黃泥涌道及堅尼地城青蓮臺昨日有野豬出沒，漁護署指考慮到野豬在市區環境或民居附近出沒，會對公眾構成危險，將其捕捉及人道處理。詳情即看：【下一頁】

漁護署昨日（16日）回覆TOPick查詢時指出，由新策略實施截至昨日，署方共進行4次定期捕捉野豬行動，首次行動11月17日在香港仔深灣道進行，捕獲及人道處理7頭野豬；第二次行動11月30日在北角百福道進行，捕獲及人道處理2頭野豬；第三、四次行動分別於12月6日和13日在南區南灣泳灘進行，兩次行動皆沒有捕獲野豬。

另外，至昨日漁護署共接獲7宗由警方轉介個案，指有野豬在市區或民居附近出沒，並對公眾安全構成潛在風險，遂採取行動，共捕捉及人道處理14頭野豬。包括於本周三（15日）接到警方轉介，指有野豬在寶琳站附近的屋苑出沒，發現兩頭雄性及一頭雌性野豬，均重約30公斤；昨日（16日）亦接到警方轉介，指分別有野豬在黃泥涌道一屋苑和堅尼地城青蓮臺附近各有3頭野豬。

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責任編輯：黃悅晴

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