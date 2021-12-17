【消費券】第三期昨起可領取　零售業界料提振作用弱

▲ 以八達通申領電子消費券的市民，昨（16日）起可以領取第三期的1000元。（資料圖片/陳國峰攝）

以八達通申領電子消費券的市民，昨（16日）起可以領取第三期的1000元。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日在港台節目《千禧年代》中表示，第二期消費券發放時市民消費已較第一期時冷靜，加上其他電子支付工具已全數發放款額，相信今次的消費券對零售市道的刺激及提振作用會較第一及第二期弱。

謝邱安儀指出，八達通使用途徑廣泛，零售業受惠未必多，目前屬傳統消費旺季，但市況仍然淡靜，她對情況感到擔憂。

▲ 香港零售管理協會主席謝邱安儀。（資料圖片/黃建輝攝)

她提到，第一次發放消費券時，市場爆炸力強勁，但到第二次發放時市民反應已較為冷靜，而今次屬於第三次發放，加上金額僅有1000元，是第一、二期的一半，料刺激、提振作用比第一、二期為弱。被問到會否僅刺激到一半的消費力，她稱雖然聖誕節屬傳統消費旺季，但市況仍然淡靜，需再觀察本周情況才知消費券的作用有多大。

她又指，以往市民透過八達通取得消費券後，多花在交通、飲食上，對於零售業的幫助不是很大。她形容消費券如同助燃劑，因為8月零售業總銷貨價值升幅最強勁是眼鏡、鞋類，增長超過六成，相信是因9月會開學，本身也有不少市民會於8月購買相關產品；而10月時電子產品增幅最多，源於9月時有新型電子產品推出，由上述數據可見，需要先有誘因令市民購物，再加上消費券這項助燃劑，才可推動增長。

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責任編輯：袁澍