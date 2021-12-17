【星二代】杜德偉帶妻兒灌錄聖誕金曲　兒子AJ首次獻聲盡展天份

▲ 杜德偉父子一同入錄音室。

為了迎接今個聖誕，杜德偉與兒子AJ、太太 Ice一起走進錄音室，錄了一首充滿節日氣氛的聖誕歌《Deck The Halls》，AJ更處男下海入錄音室錄了人生第一首歌曲。

充滿音樂天份的他跟Daddy只花了三粒鐘便完成整個錄音，連表妹和姨姨、姨丈等一行七人更在場和音，一家人在歡樂氣氛下，透過歌聲笑笑唱唱提早打造難忘聖誕。



Alex表示聖誕節是他最喜愛的一個傳統節日，因為這個普天同慶的日子由細至大在父母陪同下，都能讓他感受一份神奇和濃濃的愛意，所以他藉著這日子，出動一家人以歌聲散發歡樂氣氛，且順道實現與AJ走入錄音室一起錄唱歌曲的夢想。

▲ Alex讚囝囝有音樂天份。

Alex笑說：「AJ把聲正值『卜卜脆』 ，十足小青瓜清脆，所以很想留住這把聲，我找了自己的音樂班底將《Deck The Halls》這首作品重新編曲，AJ 事前做足準備功夫，一早諗熟歌詞，加上他本身有唱歌天份，所以一走入錄音室很快便完成，還指導表妹唱和音，這對表兄妹很溫馨。不過錄音時間是晚上，加上飯氣攻心，AJ錄音過程中不時打欠呵很搞笑。」

▲ Alex到兒子學校扮聖誕老人。

此外，Alex 被AJ的幼稚園邀請，親自扮聖誕老人出席今天（17號）學校的X’mas party，Alex難禁喜悅說：「自己渾身充滿『熱情』，因為肚腩部份塞滿羽絨，加上黐滿假鬚，全身感覺很熱，但可以為一班小朋友帶來歡樂，很有意義，最搞笑是我扮了聖誕老人後，連邀請我的老師也沒把我認出來。AJ則妝扮自己喜歡的紅鼻子馴鹿Rudolph。我聽著小朋友唱歌給聖誕老人，還給他們送聖誕禮物，盡情享受節日氣氛，今個聖誕充滿很多的難忘回憶。」

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