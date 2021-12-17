【藝文活動】城大呈獻《盛世壁藏》唐代壁畫特展 生動投影介紹大唐風尚潮流
今時今日要介紹中國歷史，一來動輒就「華夏文化源遠流長」，再如何怎樣，在玩手機成長的一輩只會嗌悶。香港城市大學般哥展覽館現正舉行《盛世壁藏》展覽，揭示唐朝的繁華社會風尚和藝術成就，性質有點似當年動畫版的《清明上河圖》，無輪資訊性及包裝明顯較易「入口」，值得推介。
是次《盛世壁藏》展覽由中國宋慶齡基金會、國家文物局、陝西省文物局及香港洛士文基金合作策劃的大型展覽，曾在台灣及澳門展示，廣受好評。這個香港版則首次透過數位及投影技術，重新整合42幅皇室公侯墓中的著名壁畫，一氣呵成地呈現皇陵壁畫的恢宏氣勢。
是次展出的陵墓壁畫，有別於流傳較廣泛的佛教洞窟壁畫，乃出自唐高宗和武則天合葬的乾陵旁17座陪葬墓，題材多元化且生活化，呈現唐代政治、社會、文化等各個生活層面，而且壁畫藏於墓穴內，得以倖免於戰火人禍，保留第一手資料。以壁畫圖像對照史料記錄，對認識當時的社會等級、墓葬規制、宮廷生活及審美時尚有極大的幫助，成為了解盛唐文明的重要線索，亦是皇陵壁畫的價值所在。
帝王尊嚴闕樓圖
展覽主要有3個展區，首個為沉浸式體驗區，為是展覽的序幕，用原創動畫短片配以唐朝風格音樂，帶參觀者走進盛唐帝都，親身感受1,300前國際都會的風采。從繁華的長安城開始，鏡頭穿插著本地人、商賈、外國使節、留學生等人物，熙來攘往；繼而展示大唐宮殿及四周山川形勢，並迄於皇陵入口，引領參觀者進入接續的皇陵壁畫投影區。
至於動畫區，則有4幅最具代表性的作品︰即闕樓圖、馬球圖、宮女圖和樂舞圖，均作動畫化處理，當中的闕樓圖，簡明地介紹闕樓的構成，由臺基、平坐、枓栱、鴟尾等建築元素一一講起。
梁冠文為這展覽策展人，現為現為三聯文化基金項目經理，畢業於香港大學中文系，曾長年任職4A廣告公司創意總監，工餘醉心中華文化，他介紹時說，「闕是古代中國最高等級的建築形式之一。闕制中最具尊嚴的是三出闕，以兩闕襯托以增強氣勢，一般聳立在帝王居住的宮廷大門前面，如果不是帝皇則只有二出闕，以示是天下獨尊的意思。透過動畫，能了解唐代建築的營制。」
唐朝女扮男裝平常事
展覽中也有較突出的亮點，如一張Tomboy形的人像相。「原因是唐朝社會很開放，當時社會上女扮男裝很普遍，以方便外出活動，甚至騎馬。傳統上女性『三步不出閨門』的說法，其實是宋朝以後的事。」梁冠文說。另外，也展示唐朝女性的各種髻式，如螺髻、拋家髻等，在在表明當時的女性如何重視外觀，「她們愛穿紅裙，亦即是『拜倒石榴裙』的出處。」
當然，展覽的重點是皇陵壁畫的投影長廊：此展區乃模仿墓道設計，以高清數碼投影技術，製作成18米長的投影長廊，展示42幅珍貴唐朝皇陵墓道兩旁的壁畫，並將原先分開揭取的壁畫重新整合，分別以儀仗禮制、狩獵行樂及宮廷生活3大主題呈現，「譬如一些來自西域的胡馬，因為質素好跑得矯捷，一頭馬甚至有7個專人服侍，也有相關部門負責。另外，也有來自波斯的黃毛獵犬，充滿顯示唐朝接納異族文化的包容特色。」梁冠文說。
出門後，也千萬留意牆上的唐朝長安城的版畫，由文成公主的和親出塞，到大明宮內的萬邦來朝，以至日本的「遺唐使」船隊，都一一說明大唐盛世的面貌……都值得參觀長知識。
同場加映︰唐代文明實物展
展覽期間，還有《天朝風華︰唐代文明與絲路》，以實物展品顯示唐人在工藝方面的擇善而從，以至崇優的器量。
展出的52件文物種類多元，例如金銀首飾、器皿、文房用品及陶加彩女俑，反映了唐朝盛世的審美觀；馬飾、銅鏡及墓門鋪首，則盡現西域文化的影子；白釉鳳首執瓶和釉陶器等，更可見唐朝的文化軌跡遠至今日的中亞及歐洲；還有各式中外錢幣上的圖案和文字，刻印著各地頻繁交往的歷史；至於佛像餘件和墓誌銘等文物，都是外來宗教在唐朝大放異彩的珍貴證明。
《盛世壁藏》展覽詳情：
日期： 即日至2022年2月27日（逢星期一休館）
時間： 10am至7pm
地點： 九龍塘達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓 般哥展覽館
備註︰免費入場，需預先登，網址在此
記者︰馮柏偉