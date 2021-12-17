【藝文活動】城大呈獻《盛世壁藏》唐代壁畫特展　生動投影介紹大唐風尚潮流

▲ 城大呈獻《盛世壁藏》唐代壁畫特展，值得捧場。

今時今日要介紹中國歷史，一來動輒就「華夏文化源遠流長」，再如何怎樣，在玩手機成長的一輩只會嗌悶。香港城市大學般哥展覽館現正舉行《盛世壁藏》展覽，揭示唐朝的繁華社會風尚和藝術成就，性質有點似當年動畫版的《清明上河圖》，無輪資訊性及包裝明顯較易「入口」，值得推介。

▲ 《盛世壁藏》的入口是一層層的枓栱，相當認真兼細緻。(攝影︰馮柏偉)

是次《盛世壁藏》展覽由中國宋慶齡基金會、國家文物局、陝西省文物局及香港洛士文基金合作策劃的大型展覽，曾在台灣及澳門展示，廣受好評。這個香港版則首次透過數位及投影技術，重新整合42幅皇室公侯墓中的著名壁畫，一氣呵成地呈現皇陵壁畫的恢宏氣勢。

▲ 香港城市大學般哥展覽館現正舉行《盛世壁藏》展覽，揭示唐朝的繁華社會風尚和藝術成就，值得捧場。(相片來源︰香港城市大學)

是次展出的陵墓壁畫，有別於流傳較廣泛的佛教洞窟壁畫，乃出自唐高宗和武則天合葬的乾陵旁17座陪葬墓，題材多元化且生活化，呈現唐代政治、社會、文化等各個生活層面，而且壁畫藏於墓穴內，得以倖免於戰火人禍，保留第一手資料。以壁畫圖像對照史料記錄，對認識當時的社會等級、墓葬規制、宮廷生活及審美時尚有極大的幫助，成為了解盛唐文明的重要線索，亦是皇陵壁畫的價值所在。

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帝王尊嚴闕樓圖

展覽主要有3個展區，首個為沉浸式體驗區，為是展覽的序幕，用原創動畫短片配以唐朝風格音樂，帶參觀者走進盛唐帝都，親身感受1,300前國際都會的風采。從繁華的長安城開始，鏡頭穿插著本地人、商賈、外國使節、留學生等人物，熙來攘往；繼而展示大唐宮殿及四周山川形勢，並迄於皇陵入口，引領參觀者進入接續的皇陵壁畫投影區。

▲ 執扇宮女圖。圖中兩宮女，南面一位面朝內，北面一位為直視的正面。兩宮女一位容貌年輕，另一位容貌稍大，兩位宮女手中各持一圓形長柄器具，一般認為是絲綢包裹的團扇。(相片來源︰香港城市大學)

至於動畫區，則有4幅最具代表性的作品︰即闕樓圖、馬球圖、宮女圖和樂舞圖，均作動畫化處理，當中的闕樓圖，簡明地介紹闕樓的構成，由臺基、平坐、枓栱、鴟尾等建築元素一一講起。

梁冠文為這展覽策展人，現為現為三聯文化基金項目經理，畢業於香港大學中文系，曾長年任職4A廣告公司創意總監，工餘醉心中華文化，他介紹時說，「闕是古代中國最高等級的建築形式之一。闕制中最具尊嚴的是三出闕，以兩闕襯托以增強氣勢，一般聳立在帝王居住的宮廷大門前面，如果不是帝皇則只有二出闕，以示是天下獨尊的意思。透過動畫，能了解唐代建築的營制。」

唐朝女扮男裝平常事

展覽中也有較突出的亮點，如一張Tomboy形的人像相。「原因是唐朝社會很開放，當時社會上女扮男裝很普遍，以方便外出活動，甚至騎馬。傳統上女性『三步不出閨門』的說法，其實是宋朝以後的事。」梁冠文說。另外，也展示唐朝女性的各種髻式，如螺髻、拋家髻等，在在表明當時的女性如何重視外觀，「她們愛穿紅裙，亦即是『拜倒石榴裙』的出處。」

▲ 展中有部份壁畫作放大處理，右一紅衣者正是「女扮男裝」的人物畫。(攝影︰馮柏偉)

當然，展覽的重點是皇陵壁畫的投影長廊：此展區乃模仿墓道設計，以高清數碼投影技術，製作成18米長的投影長廊，展示42幅珍貴唐朝皇陵墓道兩旁的壁畫，並將原先分開揭取的壁畫重新整合，分別以儀仗禮制、狩獵行樂及宮廷生活3大主題呈現，「譬如一些來自西域的胡馬，因為質素好跑得矯捷，一頭馬甚至有7個專人服侍，也有相關部門負責。另外，也有來自波斯的黃毛獵犬，充滿顯示唐朝接納異族文化的包容特色。」梁冠文說。

▲ 唐代皇室和貴族熱衷打馬球，視之為力量和勇氣的象徵，在展覽中也有動畫作展示。(攝影︰馮柏偉)

出門後，也千萬留意牆上的唐朝長安城的版畫，由文成公主的和親出塞，到大明宮內的萬邦來朝，以至日本的「遺唐使」船隊，都一一說明大唐盛世的面貌……都值得參觀長知識。

同場加映︰唐代文明實物展

展覽期間，還有《天朝風華︰唐代文明與絲路》，以實物展品顯示唐人在工藝方面的擇善而從，以至崇優的器量。

▲ 陶加彩胡漢侏儒俑兩件，當是侏儒會為貴族表演，娛樂大眾。(攝影︰馮柏偉)

▲ 唐朝時流金鋪首一對，是安放在門上，全球目前只有兩對。(攝影︰馮柏偉)

展出的52件文物種類多元，例如金銀首飾、器皿、文房用品及陶加彩女俑，反映了唐朝盛世的審美觀；馬飾、銅鏡及墓門鋪首，則盡現西域文化的影子；白釉鳳首執瓶和釉陶器等，更可見唐朝的文化軌跡遠至今日的中亞及歐洲；還有各式中外錢幣上的圖案和文字，刻印著各地頻繁交往的歷史；至於佛像餘件和墓誌銘等文物，都是外來宗教在唐朝大放異彩的珍貴證明。

▲ 《天朝風華︰唐代文明與絲路》展中，有這對陶加彩馬俑像一對，是貴族們的陪葬物。(攝影︰馮柏偉)

《盛世壁藏》展覽詳情：

日期： 即日至2022年2月27日（逢星期一休館）

時間： 10am至7pm

地點： 九龍塘達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓 般哥展覽館

備註︰免費入場，需預先登，網址在此

記者︰馮柏偉