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【立法會選舉】涉網上煽動他人攻擊票站投白票等罪　2男子被捕

社會 16:47 2021/12/17

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拘兩人涉網上煽動罪行。（曾秋文攝）

警方今日（17日）表示，拘捕2名男子，涉嫌在網上煽動他人攻擊票站、呼籲他人投白票、意圖妨礙他人進行公平選舉及自殺式襲擊殺害警務人員或政府官員。

網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司指，近日有人藉著本月19日的立法會換屆選舉，公開煽惑他人攻擊投票站或呼籲他人不投票和投白票，其後鎖定2名男子，涉嫌在網上發佈煽惑的訊息，包括襲擊甚至殺害警務人員或政府官員，並且鼓吹使用暴力、破壞和縱火，同時在不同的社交平台上呼籲他人以不同手法影響選舉，或在其後節日上號召網民上街遊行，有關行為涉嫌煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害罪。

警方於昨日和今日分別在灣仔和紅磡區，拘捕該2名男子，年齡分別22和34歲，行動中檢獲3部手機和2部電腦 ，並在其中一名被捕人士的家中檢取一支仿製槍械、戰術頭盔、戰術背心和防毒面具。 

警方稱今次案件涉及一個網上討論區和2個社交通訊平台，2人任職兼職速遞員和資訊科技人員，雙方並不認識， 其中一名被捕人士為一個約有2000人的網上討論群組管理員，該群組曾大量發佈煽惑他人進行犯法行為的貼文和討論。警方稍後會把檢獲之槍械交專家檢驗以確其威力。

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記者：曾秋文
 

 

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