【好人好事】巴士急煞老婦跌倒昏迷　乘客手忙腳亂小六女生冷靜報警

▲ 巴士急煞老婦跌倒昏迷，乘客手忙腳亂小六女生冷靜報警。

台灣近日出現一件好人好事，一架巴士在行駛期間突然急煞，車上一名老婦人摔倒昏迷，乘客們不知所措，此時一名小六女生不知所措報警，救護車及時到場將婦人送院治理，女生冷靜的表示讓一眾網民大讚。

一名女網民於Facebook群組「我是永和人」發文，指周三（15日）下午乘搭巴士時，司機突然緊急煞車，接著聽到「砰」的一聲，一名老婦人可能未有握緊扶手跌倒，後腦勺重擊地面昏倒，一動不動。

最新影片推介：

▲ 老婦倒地昏迷。（Facebook群組「我是永和人」圖片）

由於乘客幾乎全是長者，大家都手忙腳亂讓司機停車、叫救護車。巴士停下後，乘客陸續下車，司機則留在車上觀察婆婆的情況。樓主原本打算報警，但眼見手機只剩下3%電力，實在感到無能為力。

此時，她看到一名女童正在報案，冷靜地交代當時情況，其後救護車在約7分鐘後抵達現場。眼見救護員將老婦人送往醫院後，女童才放心離開。

目擊全程的樓主大受感動，更哭了起來，她立即上前詢問女童的學校和班級，才得知對方只是個小六學生。樓主忍不住摸摸女童的頭，並稱讚她「妹妹妳很棒，謝謝妳！」，又表示會致電女童就讀的學校，「告訴他們教出來的孩子真棒」。

▲ 女生冷靜報警。（Facebook群組「我是永和人」圖片）

貼文一出，網民紛紛留言讚揚女童冷靜應對處理，「父母真該以她為傲、願老人家沒事！」、「冷靜，值得表揚」、「拜託你一定要跟他們學校說，她超棒的，這麼冷靜沉著的孩子，真的很了不起」，而樓主又補充，已致電學校稱讚女童的舉動，校方表示會請導師表揚她。

根據當地媒體報道，昏迷的71歲余姓老婦送院後已恢復意識，目前傷勢沒有大礙。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣