【民航事故】國泰客機2018年空中關閉發動機事故　調查揭硫化腐蝕及高週疲勞令高壓渦輪葉片斷裂

▲ 並非涉事客機。(資料圖片)

由國泰航空有限公司營運的空中巴士A330-343客機(登記標誌B-HLN)，在2018年2月1日在香港國際機場發生空中關閉發動機事故，民航意外調查機構今日(17日)就事故發表調查報告第4／2021號。

當晚約9時，客機從香港國際機場起飛後不久，電子中央飛機監測器發出1號發動機失速警告信息並帶有可聽見的喘震聲、中壓旋轉系統和高壓旋轉系統的高震動信息，以及低油壓信息。機組人員按標準作業程序關閉發動機，飛機返回並安全降落香港國際機場，沒有人受傷。初步檢查在發動機噴管內發現金屬碎片，內窺鏡檢查的結果亦證實一個高壓渦輪葉片斷裂。



報告指，經專業的調查小組嚴格按照國際民用航空組織制訂的國際標準進行調查及分析收集到的證據後，根據該組織的準則，事件歸類為事故。由於硫化腐蝕和高週疲勞令高壓渦輪葉片斷裂，引致是次空中關閉發動機事故。基於歐洲航空安全局、勞斯萊斯公司和民航處已採取安全措施，報告中沒有提出安全建議。

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記者：蘇文軒