維他奶推營養探索之旅　滋養學童身心兼回饋社區

減低碳排放和健康飲食掀起了一股植物為本的飲食潮流。維他奶國際集團有限公司（下稱維他奶）一向致力為消費者提供美味、可持續和植物為本的營養食品和飲品，在香港，維他奶更以「滋養身心」為主題，將兒童及青少年的身心健康成長作為社區服務目標，積極關懷社會。



植物奶能夠為身體提供營養，生產過程更為環境帶來好處。一直以來，維他奶致力推廣學童的身心健康，透過參與社區活動回饋社會，培養可持續的綠色生活模式。最近，維他奶更與社區組織合作，向300多名長者及基層家庭送上愛心禮包，當中包括由學童親手製作的童心手作大豆蠟香薰和心意卡，以及維他奶鈣思寶豆奶等，將美味、可持續、植物為本的營養飲食的訊息由小朋友傳遞至長者及社區。

▲ 維他奶將學生製作的大豆蠟香薰、心意卡及維他奶產品等愛心禮包贈送給長者和基層家庭。

營養項目助基層學童多元學習



早在2015年，維他奶便與聖雅各福群會「助學改變未來服務」合作，舉辦「營養探索之旅」，並於2017年起，更得到社會福利署的支持，一同為基層的中小學生提供多元化的學習機會，培養健康飲食習慣的重要性。聖雅各福群會高級服務經理（扶貧服務）關惠瑜表示：「基層家庭往往因節省生活開支而忽略健康飲食。有見及此，聖雅各福群會多年來和維他奶緊密合作，透過不同計劃推廣食物營養的重要性，讓學童在身心都有健康的發展。」計劃至今已服務約2,300人次。

▲ 學生在維他奶舉辦的「營養探索之旅」創意手作工作坊學習到營養、可持續發展的相關知識。

學生小手作製成愛心禮包



今年，因應疫情及社區防疫措施，維他奶將「營養探索之旅」融合線上線下元素，在線上向近300名學生，以動畫形式並配合營養師講解的短片，探索以植物為本的營養概念，提高學童注重營養的意識和植物為本飲食習慣的好處；同時亦講解了維他奶生產過程和乾淨回收的重要性，助學生建立永續的消費模式。

▲ 在去年疫情期間，維他奶舉辦多個線上講座，講解營養知識和可持續發展的飲食習慣。

線下則舉辦了創意手作工作坊，邀請了60名小學生到訪由一級歷史建築物而活化成為民間生活館的「藍屋」，在認識社區活化工作之餘，更透過遊戲及工作坊增長營養知識，了解大豆的營養及其多元化用途，並製作童心扭扭蟲香薰擺設和果皮香薰蠟片，於聖誕佳節將學生製作的小手作和寫上營養知識的心意卡，以及維他奶產品組成愛心禮包，送給300位長者及基層家庭，為社區送上關懷和祝福。

▲ 學生透過製作果皮香薰蠟片認識大豆的多元化用途。

▲ 學生製作的童心扭扭蟲香薰擺設充滿趣味。

▲ 長者收到愛心禮包也感到非常高興，更細閱心意卡上的祝福。

（資料由客戶提供）