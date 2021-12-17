【冒警犯案】港鐵主任冒警索女子自拍裸體片被判囚　官斥利用警察專業形象

▲ 車務主任早前承認冒充公職人員及提供製作色情物品等11項控罪，今（17日）於區域法院判監4年5個月4個星期。（資料圖片）

港鐵車務表現主任涉在港鐵電腦系統搜尋報案女事主資料後，冒警及要求其中5名女子自拍裸體影片，當中包括2名未成年少女，車務主任早前承認冒充公職人員及提供製作色情物品等11項控罪，今（17日）於區域法院判監4年5個月4個星期。法官判刑時指，被告利用警察在市民心目中的威嚴和專業形象，及濫用自身工作權限犯案，又指被告行為令事主受壓。

案發時為港鐵車務表現主任的涉案被告方雄舜（36歲），早前承認3項冒充警務人員、3項刑事恐嚇、2項作出有違公德的行為、1項企圖欺詐、1項提供未滿16歲人士製作色情物品及1項提供未滿18歲人士製作色情物品。

辯方今求情時指，被告因在工作與女同事相處不快，而對女性產生負面情緒，及累積一定壓力，但不知如何釋放。辯方續指，被告事後有悔意，並撰寫多封求情信予事主。

法官判刑時指，被告任職港鐵公司13年，在港鐵的信任下，擁有登入港鐵電腦系統的權限，被告卻濫用上述職權犯案。而被告曾要求受害人拍攝裸體予他，惟未有成事，被告毫無疑問是有目的犯案。

法官續指，被告同時以厭惡、噁心的言語要求受害人X拍攝裸體影片，X因而感到害怕，並更換手機號碼。惟被告仍不依不饒，以多個電話號碼繼續要求X提供影片。被告又曾威脅受害人Z提供裸體影片，否則將Z早前被偷拍的如廁片段公開，及被Z的個人資料製造橫額，擺放到尖沙咀地鐵站外。法官指，被告在計算下進行上述行為，並令到受害者承受壓力。

法官續指，被告利用警察在市民心目中的威嚴和專業形象。同時法庭亦有職責保護未成年受害者，須給予被告一個強烈訊息，遂就11項控罪判處被告監禁4年5個月4個星期，期間需接受精神治療及心理輔導。

案情指，被告於案發時利用港鐵內部電腦系統取得事主個人資料，及後於2020年6月至11月案發期間，被告曾以不同電話要求26歲事主X發放裸體影片，X封鎖被告後報警。被告又冒警向55歲的事主Y稱，若Y自拍裸體扭腰影片，她的偷竊案可警誡了事。

被告再威脅39歲事主Z製造裸體影片予他，否則公開Z被偷拍的如廁片段片段。另外被告又向同事A展示印有A個人資料的60萬借貸申請表。被告亦冒警向15歲事主B及16歲事主C要求裸體影片。本案中事主最終沒有向被告提供任何全裸影片。

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記者：梁錦麟