  • 22°C
香港時間 : 20211217日 (週五) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】選委界壓軸見面會逾千選委出席　董建華、梁振英未現身

政治 17:03 2021/12/17

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

再出發大聯盟舉辦壓軸見面會。（陳國峰攝）

立法會選舉後日舉行，香港再出發大聯盟負責舉辦壓軸見面會，讓51位選委界候選人各用一分鐘，向所有選委拉票。有選委透露，有關方面相當重視該場論壇，自己收到3次電話要求務必出席，今日估計有逾千選委出席，不過，全國政協副主席董建華和梁振英，則沒有現身。

全國人大常委譚耀宗會後見記者時稱，相信選委會會自行決定投票意向，「我沒有聽到有任何指示，指要怎樣投票。」立法會主席梁君彥亦稱，沒有收到「點心紙」。

譚耀宗會後見記者。（陳國峰攝）

51位候選人只有一分鐘時間作最後衝刺，多位現任立法會議員列舉自己過往政績；有候選人著重介紹自己所長、身份特殊性，教聯會副主席鄧飛發言時，更展現其雙語能力，一度由廣東話轉成普通話發言。

有指港澳辦主任夏寶龍早前的講話有暗示，今日亦有候選人引用夏寶龍的講話，其中，屠海鳴發言時形容自己是「夏寶龍副主席指出的會講普通話的港漂候選人。」同樣獲夏寶龍點名的巴士車長蔡永強，今日再次身著制服出場。

見面會上，各方都積極呼籲市民後日投票，亦有特別播放政府製作的選舉宣傳短片。

梁君彥是是工業界（第一）候選人，其對手為梁日昌。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君、陳葆琳

相關文章

【立法會選舉】李惟宏：如當選會繼續要求政府減低印花稅
今日 11:00
【立法會選舉】李惟宏：如當選會繼續要求政府減低印花稅
【立法會選舉】人民日報點名批評羅健熙獨裁　促民主黨清理門戶
20:15 2021/12/16
【立法會選舉】人民日報點名批評羅健熙獨裁　促民主黨清理門戶
【立法會選舉】曾鈺成料投票率約兩成至四成　蔡子強預計三成：選情不如以往緊張
21:31 2021/12/16
【立法會選舉】曾鈺成料投票率約兩成至四成　蔡子強預計三成：選情不如以往緊張
【立法會選舉】周日可免費乘搭巴士港鐵電車　注意當日港鐵乘車限制
今日 13:43
【立法會選舉】周日可免費乘搭巴士港鐵電車　注意當日港鐵乘車限制

你可能感興趣

【立法會選舉】李惟宏：如當選會繼續要求政府減低印花稅
今日 11:00
【立法會選舉】李惟宏：如當選會繼續要求政府減低印花稅
【立法會選舉】人民日報點名批評羅健熙獨裁　促民主黨清理門戶
20:15 2021/12/16
【立法會選舉】人民日報點名批評羅健熙獨裁　促民主黨清理門戶
【立法會選舉】曾鈺成料投票率約兩成至四成　蔡子強預計三成：選情不如以往緊張
21:31 2021/12/16
【立法會選舉】曾鈺成料投票率約兩成至四成　蔡子強預計三成：選情不如以往緊張
譚耀宗 選舉 立法會選舉 政治

最高瀏覽

【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫
19:11 2021/12/16
【夫妻破冰】王浩信罕有公開網上互動　陳自瑤留言兩個字撐丈夫
【名廚幟哥】年輕曾沉迷賭博輸掉身家　黃永幟戒賭建立億元飲食王國
15:21 2021/12/16
【名廚幟哥】年輕曾沉迷賭博輸掉身家　黃永幟戒賭建立億元飲食王國
【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳
今日 09:52
【外傭照顧】少主當街疑下跪向外傭叩頭道歉　工人姐姐懶理：因為佢太曳