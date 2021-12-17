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【安心出行】下周二新增「繼續申請健康碼」功能簡化流程　港康碼至今有逾55萬人註冊帳戶

社會 16:44 2021/12/17

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安心出行下周二新增「繼續申請健康碼」功能，港康碼至今有逾55萬人註冊帳戶。（資料圖片）

政府資訊科技總監辦公室今日（17日）表示，「安心出行」將於下星期二推出3.0.1版本，新增「繼續申請健康碼」功能、自動輸入一次性驗證碼，簡化申請「港康碼」流程。

資科辦表示，「港康碼」系統開通以來，一直運作暢順。下星期二推出3.0.1版本，新版本主要更新包括：

  • 新增「繼續申請健康碼」按鍵：用戶在「安心出行」上傳出行紀錄到「港康碼」系統後，可透過新增按鍵直接轉到「港康碼」網頁繼續申請「港康碼」，無須重新輸入密碼。
  • 自動輸入一次性驗證碼：iOS及Android用戶在透過手機收到一次性驗證碼短訊後，可一按自動輸入六位數字的一次性驗證碼，無須人手輸入。

資科辦發言人指，「安心出行」最新的下載數字約為719萬。目前已有超過104,000個公私營場地參與計劃，當中私營場所約82,000個。而「港康碼」系統自12月10日起接受申請註冊帳戶，截至今日中午共約556,000名市民申請註冊帳戶，當中約278,000人已啓動帳戶。

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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