【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑　入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松

▲ 藝訓班出身的張振朗打拼10年成當家小生。

今年是張振朗入行第10個年頭，由初初扮張智霖唯俏唯妙而成功跑出，至數年前終於擺脫別人影子，走出屬於自己的路兼躍升為男一。於現正熱播的TVB台慶劇《拳王》內，張振朗飾演泰拳拳手，他接受TOPick專訪，分享其地獄式操肌過程以及入行以來的心路歷程。

打拳可磨練一個人意志，在演藝圈打拼亦然，要靠毅力才可面對高低跌宕，入行10年的張振朗也有一番體會：「演員就好似跑馬拉松一樣，每一次也想突破自己和衝出舒適圈，我很享受過完一關又一關的感覺，享受當下才可以繼續行下去。」

【拳王】張振朗玩命操肌花絮片曝光 為1分鐘畫面狂做地獄式特訓

▲ （湯致遠攝）

呈現張振朗另一面

於劇集《拳王》裡，張振朗飾演為兄復仇的泰拳拳手海正藍，為操得一副爆肌身型，於劇集開拍前花1年時間跟健身教練操肌。

雖然預料到過程艱辛，張振朗直言接拍前並沒猶豫過：「作為演員很想為角色做一點事情，而作為一個男人，若接演一個要打拳的角色，就可以操到很弗，故這次可算是成就解鎖。」

他直言因為入行多年來身型較瘦削其白白淨，予人演適合滑頭角色感覺，因此他說：「今趟是首次將身型操得那麼大隻兼黑黑實實，其實很開心可演這角色，將另一面的『張振朗』呈現觀眾眼前。」

▲ 張振朗於劇裡飾演拳手。（取自instagram）

地獄式健身

可是為操出靚肌張振朗下了不少苦功，第一步先要增磅，一日要吃足5至6餐之餘，一星期更要做足6日健身：「要養成健身習慣，儘管只得半小時也要抽空去，簡單操下二頭肌都好，正如每天要返工一樣，變成每天要去做gym。」

張振朗續說：「起初跟教練操肌時，他教的方式我未必負荷到，我就會說：『今日這裡有點痛』，教練即說：『是嗎?做下就不會痛，做吧』，的確慢慢做下就不會痛。」

成功增重40磅後，張振朗靠做大量帶氧運動修出線條：「一日踩兩次機，朝早踩40分鐘，晚上又踩40分鐘，下午時段要做gym，每天也反問自己為何要做gym？」

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全力以赴去到盡

操肌要講求意志力，張振朗深有感受：「無論幾累都要去做gym，不可以給予自己藉口，其實操肌過程大家約略知道，但我心裡經歷過甚麼呢?就是看準個目標衝過去，是那份堅持，怎樣也不可以放棄，這一點好重要。」

說到最艱苦的階段，張振朗謂拍攝4個月內要兼顧健身、打拳和拍戲最為辛苦，拍擂台打戲前7天更要「甩水」：「頭兩天要飲18公升水，很記得拍外景前我問劇務人員附近有無洗手間，每拍完一個鏡頭我跟朱敏瀚就去廁所。去到最尾一日只可飲500亳升水，只能硬啃白烚雞肉落肚。」

劇中他要應付7場擂台打戲，曾試過一連打足10天，張振朗說：「第一日打足10小時全身酸痛，返到家雙腳抽筋痛足半小時，結果要找家人幫我按摩後腿。」

▲ 有不少擂台打戲。（取自instagram）

自知不擅交際應酬

雖然要承受地獄式操肌過程，惟張振朗卻沒因此發過脾氣，連家人也感驚訝，他解釋：「演出這角色令我有所得著，因為『海正藍』面對任何事也沉著氣忍受，用另一方式去處理自己的情感。所以無論在擂台上打得多辛苦也沒問題，感到不舒服也頂下去，拍攝時可以自我探索。」

張振朗直言沒有後悔接演此角，但笑言「可一不可再」：「是好大的犧牲和勇氣，但不可以試多一次，我已經很驚啦。」

說到所飾演的角色「海正藍」性格沉鬱木納，所有事情也收藏心裡，張振朗直言跟角色有點相像，私下的他個性慢熱：「我算不上健談，很難跟陌生人傾足兩三個鐘，比較愛做聆聽者，喜歡三五知己的聚會，多過一大班人的飯局。」

不擅交際於娛樂圈工作似較蝕底，對此振朗說：「入行以來沒靠social去𢱑工作機會，每個人所用方式不同，我每次也瞓身演出每個角色，我喜歡這樣。」

一直默默耕耘

10年前，張振朗報讀TVB藝訓班，於2015年終憑《踩過界》飾演「谷一夏」獲不少網民讚賞，之後更獲TVB力捧，於多套劇集裡擔任男一。

初入行時張振朗也捱過跑龍套的日子，早前他於台慶跟藝訓班男藝員演趣劇，道盡藝訓班學員的辛酸，事後更感觸至流淚。

他說：「頭幾年演任何角色也很享受，即使演企後排的苦力，沒對白講也很開心，當然望向前排的主角時，都會想像若是自己會如何演呢？好似有著一份期盼，這也是令自己進步的動力。」

當時的張振朗把握每次演出機會，更曾為《老表，你好嘢！》其中一角擔任替身：「當日凌晨4時為《心路GPS》開工，突然PA打來叫我明天早上做某人替身，當時好驚，怕若果不接的話，人家下次不再用我，不知機會何時再來。」

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當演員如跑馬拉松

為追逐演員夢，不可輕易放棄，當中磨練著鬥志，張振朗甚認同：「每一日也在磨練中，做演員就如跑馬拉松一樣，磨練自己兼給予觀眾看到不同的面貌，希望每次也突破自己，跳出舒適區，每跳過一關也感覺不同，這10年來我也做著這事情。」

張振朗續說：「由起初說我似黃宗澤，及後要扮ChiLam，輪到《踩過界》裡演gogo，再跳過之後就拍《反黑路人甲》，再跳一級至近日演《拳王》，希望每次嘗試不同的東西，只因怕觀眾睇厭。」

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享受當下最重要

磨練10年終成為TVB當家小生，張振朗謂從沒擔心過演一世配角，當中懂得調整心態亦很重要。

他笑說：「譬如頭一兩年希望演有一兩句對白的角色，即使未必完全如願，但10角色中有8個做到已經開心；再下一年希望可以做到單元的主角，咦，近排做到一個啊，三套劇裡得一個做到都可以吧。這種心態令我繼續向前行，若果連自己都不享受或不開心，是很難走下去，即使給你多好的角色也不會滿足。」

▲ （湯致遠攝）

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「演戲沒有分對或錯，只是看你有多想做好這件事，要幾想？是好想、好想、好想...先至得」張振朗至今仍牢記訓練班老師教晦的這番說話，他說：「原來真的要好鍾意才可以做到，享受當下很重要。」

今年張振朗憑《拳王》首度角逐「最佳男主角」獎座，問到「視帝」是否其目標？他說：「今年是自己入行第10年，若果能夠有個記錄的話，相信都會好開心。其實由訓練班行到現今有份角逐男主角獎，這一下已好開心。近日被好多媒體問這問題，亦反問自己是否心急攞獎？我依然有很多進步空間，加上演戲是永無止境。」

驀然回首，張振朗謂依然初心不變，他說：「從來沒變過。」

Venue: Velo Italian Bar & Grill

記者：游艾維