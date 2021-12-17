【立法會選舉】工聯會全面告急　呼籲港島東集中票源

▲ 吳秋北（中）稱選情危急，呼籲選民集中票源。（工聯會Facebook）

距離立法會選舉只有2日。派出9人參選的工聯會稱全面告急，更特別提到港島東的選情非常危急，呼籲要集中票源，投票予會長吳秋北。

工聯會的領導層今日現身小西灣，包括有榮譽會長林淑儀及黃國健、顧問陳婉嫻、前立法會議員王國興等。吳秋北指，新選舉下，市民冀有更高效的議會，解決深層次問題，形容港島東情況非常激烈，呼籲選民一定要集中力量、集中票源，切勿自行分票。

王國興也形容，吳秋北的選情非常危急，因為有人及某方面散布虛假消息，指工聯會鐵定勝選「夠晒票」，或有可能導致工聯會候選人臨門「撻Q」。黃國健則指，選舉會有很多人，以對手夠票為由吸納選票，又指吳秋北為全國人大代表，令其他人以他為目標，冀選民能堅定支持吳秋北，強調工聯會的旗幟不能倒下。

港島東候選人還有民建聯梁熙、新民黨廖添誠及潘焯鴻。

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責任編輯：陳宛彤