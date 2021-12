【潮流新品】FILA FUSION全新Out of Box無性別主義 與 CASETiFY 出iPhone 13保護殼

潮流品牌FILA FUSION推出2022初春全新Tokyo Studio – FILA Out of Box 系列,主張無性別主義,更首度與時尚電子用品配件品牌 CASETiFY合作,以系列搶眼over print圖案及獨有logo推出 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 手機保護殼及 AirPods Pro 耳機保護殼。





FILA FUSION全新FILA Out of Box 系列以Z世代無性別主義為靈感打造,整個系列大部份單品都沒有分男、女裝,以中性Unisex為主,FILA Out of Box系列顏色上有粉紫、芥辣黃、啡色、型格黑色選擇,亦有大熱 Monogram設計,同時配上今次為系列專屬設計的 Graffiti FILA Out Of Box Logo。





FILA FUSION 與 CASETiFY 合作,設計出一系列iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 手機保護殼及 AirPods Pro 耳機保護殼,外型設計上呼應FILA Out of Box 系列的無性別主義,以中性為重心,同時加上 Graffiti FILA Out Of Box 標誌及時下流行的鏡面設計,時尚感十足。





2022年12月18日起於LCX 、朗豪坊 V city FILA FUSION 購買任何貨品,可分別以$510加購 FILA FUSION.CASETiFY iPhone 13 Pro / 13 Pro Max 手機保護殼,或以$280 加購 AirPods Pro 耳機保護殼。



FILA FUSION 全新 FILA Out of Box 現於指定香港及澳門 FILA 專門店發售及 FILA 網上官方商店發售。

最新影片