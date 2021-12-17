【統計數字】本港長期病患者有約179萬人　佔全港人口24.1%

▲ 本港長期病患者有約179萬人，佔全港人口24.1%。（資料圖片）

政府統計處今日（17日）公布2019年8月至2020年12月進行的殘疾人士及長期病患者統計調查結果，顯示於2020年有約534,200名居住於院舍及住戶內的殘疾人士，佔全港人口的7.1%；長期病患者有約179萬人，佔全港人口24.1%。

調查指居住於院舍及住戶內的殘疾人士，有一項或多於一項殘疾類別，包括：

身體活動能力受限制

視覺有困難

聽覺有困難

溝通能力有困難

精神病／情緒病

自閉症譜系障礙

特殊學習困難

注意力不足／過度活躍症

調查反映，約有179萬人需要長期（即持續最少6個月的時間）接受藥物治療、覆診或打針服藥以治療某種（或多於一種）疾病。這些長期病患者佔2020年全港人口24.1%，而2013年則佔19.2%，上近5%。

此外，調查指居住於住戶的智障人士數目有明顯低估的情況，根據統計處基於不同相關數據來源的粗略統計評估，2020年全港智障人士的總數可能為77,000人至90,000人。

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責任編輯：李榮忠