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【聖誕2021】上水廣場 X 日本麵包犬打造Pet Pet夢幻光影花園　7米高聖誕樹+巨型霓虹燈打卡位

休閒消費 17:18 2021/12/17

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

商場2樓中庭設有近7米高的麵包犬巨型聖誕樹。（商場提供）

今個聖誕Landmark North上水廣場會聯乘日本麵包犬（Yeastken），推出《焗出快樂聖誕》主題裝置。5樓空中花園亦會首度開放，並打造成Pet Pet夢幻光影花園，和大家歡度佳節。

麵包犬（Yeastken）是日本著名的可愛治癒角色系列，將麵包結合不同可愛的狗狗模樣，炮製出一系列全新萌爆角色。商場2樓中庭由即日起至2022年1月2日，會設有近7米高的麵包犬巨型聖誕樹，樹前還有一隻1.5米高，超過2米長巨型柴犬麵包。

5樓空中花園首度開放，打造成Pet Pet夢幻光影花園。（商場提供）

而商場首度開放的5樓空中花園，會打造成Pet Pet夢幻光影花園，站在巨型霓虹燈麵包犬旁，是絕美的打卡位。平台還設置了光影動感互動裝置，玩家踏上麵包犬腳印上，燈光會隨之舞動，每個舞步亦配有獨特聲效，非常有趣。

晚上浪漫的燈光點亮整個空中花園，絕對是潮聖熱點。（商場提供）

到晚上浪漫的燈光會點亮整個空中花園，絕對是潮聖熱點。由即日起只需於花園內拍下開心照片，並於上水廣場facebook專頁指定帖子內留言、上載照片及及Tag一位好友，即可免費獲得限定麵包犬可愛造型口罩一個，開心過聖誕。

記者︰黃依情

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