【變種病毒】港大專家稱返港機師能落區不理想　建議為機組人員派送食物

▲ 潘烈文稱返港機師能落區情況不理想，建議派員為機組人員派送食物（資料圖片）

變種新冠病毒Omicron疑突破港防線走入社區！一名獲豁免酒店檢疫的36歲國泰貨機機師於油麻地碧街祥興大廈居住期間驗出初步確診，帶有N501Y變種病毒株，疑感染Omicron病毒，其曾到油麻地生記粥麵購買食物，及前往旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站抽取樣本；港大公共衞生學院教授潘烈文向TOPick表示，個案對社區帶來風險，又建議可派員為相關機組人員派送食物，而最理想做法仍是於酒店檢疫。

潘烈文坦言對個案感緊張，但暫時未知對社區造成多大感染風險，認為當局現階段需向該機師了解其外出時有沒有做好保護措施；被問到機師可豁免檢疫走入社區是否防疫漏洞，他形容情況不理想，認為當局「可以做好一點」，如派員為相關機組人員提供食物補給，避免讓他們外出，而最理想做法仍是於酒店接受檢疫。

他又直言港府出於經濟原因須作出取捨，認為當局無法一刀切禁止機組人員來港，因要維持本港日常運作，他舉例藥物亦是貨機運送貨物之一，反問：「如果唔夠機師令病人suffer又係咪大家想見到？」

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記者：鄧凱文