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【驅寒保暖】冬天手腳冰冷=寒底？中醫教分體質+推介茶療調理身體【附做法】

保健美顏 13:36 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

冬天手腳冰冷不一定是寒底體質，中醫教分辨體質，推介茶療驅寒暖身。

冬天長期手腳冰冷，就屬於「寒底」體質？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，手腳冰冷的人可分為兩種體質，不一定就是寒底，故不宜胡亂進補。她教大家分辨兩種體質的特徵，並推介相應的茶療，以調理身體。

梁醫師指，中醫理論認為導致手腳冰冷的原因眾多，陽虛體質（即一般人稱為「寒底」）是其一，適量進補有助改善症狀。但若因為氣滯、痰濕過度而手腳冰冷，進補不但未能紓緩病情，更會導致上火情況出現，故需了解手腳冰冷成因及調理方法。

【最新影片推介】

1. 陽氣不足型

  • 原因：陽氣不足未能溫暖四肢
  • 常見症狀：面色偏白、四肢及身體冰冷、嗜睡、自汗、浮腫、小便量多、大便稀爛或內有未消化食物
  • 調理重點：補陽驅寒

桂圓紅棗肉桂茶

  • 功效：滋補氣血，紓緩面色偏白、四肢及身體冰冷、浮腫等陽虛症狀。
  • 材料：桂圓12克、紅棗4枚、肉桂粉1/2茶匙、黑糖適量
  • 做法：洗淨材料，把桂圓及紅棗放入保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗5分鐘至香味透出，加入肉桂粉拌勻即可。
  • 注意：此茶可反覆沖泡至味淡。一星期飲用2至3天，兩星期為一個療程，體質偏熱、感冒未清者不宜飲用。

2. 壓力氣滯型

  • 原因：壓力大令陽氣被鬱住不能伸延到四肢
  • 常見症狀：經常嘆氣、容易煩躁、胸悶、胃脹、不經意乾咳、多打嗝或放屁、大便不暢
  • 調理重點：行氣解鬱

桂花洋甘菊陳皮茶

  • 功效：疏肝解鬱，紓緩壓力大引致的胃脹不適、胸悶、情緒鬱悶等症狀。
  • 材料：桂花1克、洋甘菊3至4枚、青皮1角
  • 做法：洗淨材料，把陳皮剪成絲。把所有材料放入保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗5分鐘至香味透出即可。
  • 注意：此茶可反覆沖泡至味淡。一星期飲用2至3天，兩星期為一個療程，孕婦及女士月經期間不宜飲用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

【同場加映】暖包貼邊個位最保暖

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責任編輯：黃泳欣

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