【價值觀教育】楊潤雄出席兩所學校50周年活動　讚兩校積極培養學生良好品德

▲ 楊潤雄今出席兩所學校的50周年活動。（楊潤雄Facebook）

教育局局長楊潤雄今日（17日）出席兩所學校的50周年活動，分別是佛教林炳炎紀念學校和新界鄉議局元朗區中學，他讚揚兩校積極培養學生良好品德。

楊潤雄於社交平台專頁表示，他今日出席兩場校慶活動，與學校分享教育成界及師生喜悅。他提到佛教林炳炎紀念學校以「明智顯悲」為校訓，傳授學科知識，也幫助同學建立正確的人生觀、培養良好品德；而新界鄉議局元朗區中學秉持校訓「務本力學」的精神，提供全人教育，把學生培育成富責任感和積極進取的公民。

楊潤雄又說，局方正加強推動價值觀教育，得到學校的積極配合，一定可以培育學生成為有質素，具國家觀念、香港情懷和國際視野，對社會有承擔的新一代。他亦提醒周日是完善選舉制度後的第一次立法會選舉，希望教育界同工、家長都踴躍投票，為學生做一個盡責公民的榜樣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴