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【立法會選舉】民研稱8區有勝算較高候選人　民建聯佔6人

政治 17:51 2021/12/17

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立法會選舉周日舉行。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉周日舉行。香港民意研究今日公布，10個地區直選中，有8區有勝算較高的候選人，另有6名民建聯候選人勝算較高。

香港民研本月9日至14日期間，電話訪問了891人，又在本周一至周三，在網上訪問7千多人，發現在10個地方選區中，只有港島東及新界西南，未有勝算較高的候選人。

民建聯今次在10個地方選區，都有派員出選，有6人被指勝算較高。8區有勝算較高的候選人中，只有香港島西及九龍東，並非民建聯成員。

另外由3人爭奪2席的新界西北，就有2名勝算較高的候選人，分別是民建聯周浩鼎及實政圓桌田北辰。新界西南還有新思維黃俊瑯。

調查又顯示，有49%的受訪者稱，地區直選沒有候選人值得支持，另有40%指有人值得支持。至於傾向不投票的受訪者有39%，較上次調查增加3個百分點，而傾向投票的受訪者則下跌4個百分點至48%。

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責任編輯：陳宛彤

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