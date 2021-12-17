【潮流新品】KOLON SPORT新羽絨阻隔寒風　280g含絨量鎖暖氣＋收腰設計修飾腰部線條

▲ KOLON SPORT推全新2021秋冬ANTARCTICA LITE羽絨系列。

秋冬來到，衣物保暖性十分重要！韓國戶外品牌KOLON SPORT今年推出2021秋冬季全新的ANTARCTICA LITE羽絨，保暖和高防護的特性，都適合在都市日常及戶外活動穿著。

ANTARCTICA LITE系列

戶外活動容易受天氣影響，ANTARCTICA LITE系列能抵禦大自然寒冷氣候，專為秋冬野外活動而設的高性能裝備，不受天氣影響。同時羽絨表層為GORE-TEX INFINIUM™防風、防潑水科技物料，夾層選用鵝絨，含絨量高達280g，搭配90:10的高充絨比，能有效鎖住暖氣。

羽絨內層更用上熱能反射科技，提高保暖性能之餘，還結合了三層科技，打造了防風、透氣功能。KOLON SPORT表示ANTARCTICA LITE保留原有產品的強力保溫性能，如可拆卸帽設計，可以有效阻隔寒風，保護面部，同時增加造型變化性，方便搭配不同造型。衫身部位更可根據喜好及天氣狀況進行鬆緊調節，加強性能進一步防止寒風侵襲。

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另外，男裝前門襟為品牌LOGO，而拉鍊臂袋、防風袖口及啪鈕等勻可提高保溫效能同時令穿着更方便。女裝方面除具備男裝同樣的設計外，更加入可調式收腰設計，修飾腰部線條及身材比例。

ANTARCTICA LITE系列印花以南極為靈感將冰川、山脈、裂痕、雪四種不同大自然元素的圖案設計出「KOLON ANTARCTICA」印花運用於面料上。女裝設有白色KOLON ANTARCTICA印花、象牙白色及粉色選擇；而男裝設有黑色、KOLON ANTARCTICA印花及橙色選擇。

ANTARCTICA LITE羽絨

男女裝價錢：港幣$4100

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KOLON SPORT同時備有多種類户外產品，其中KOLON SPORT 24 NATURE系列，包括2L防水外套、户外PRIMALOFT保護外套、吸濕防菌長袖Tee 等。而KOLON SPORT TRAVEL系列則有户外出行FLEECE保暖外套、彈力束腳版型長褲等。

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記者：蕭雅文