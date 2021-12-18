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【聖誕2021】漫遊全港各區送10萬份禮物　Donut & Ah Meow與小朋友大玩遊戲

親子好去處 08:00 2021/12/18

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

（大會提供相片）

聖誕節將至，家長們都忙於計劃小朋友的假期活動。本地原創動畫Donut & Ah Meow製作一系列兒童3D動畫及短片，於YouTube頻道免費播放，今個冬天更有新搞作，在全港各區出動，大派10萬份禮物，與小朋友大玩互動遊戲。

Donut & Ah Meow動畫及短片以輕鬆手法與小朋友一起發掘多元智能知識，今個聖誕新年舉行「500倍正能量全港大放送」活動，咚咚仔（Donut）與咕咕喵（Ah Meow）首次漫遊港九新界，連續16天到各區與小朋友玩遊戲，並送出超過10萬份禮物。

    點擊圖片放大
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最新影片：

活動車將停泊於各區家庭熱點，播放聖誕限定Donut & Ah Meow 3D動畫短片，咚咚仔與咕咕喵快閃現身見面會。當中有「500倍正能量」小遊戲，參加者挑戰最快速度按掣集滿正能量，即可獲得禮物；即時與家人拍攝照片，免費製作專屬WhatsApp貼圖；打卡分享再獲限量版Donut & Ah Meow精品。

此外，參加者集齊3個或以上地點的分享帖子，可獲K11 MUSEA Donut Playhouse遊戲體驗券一張*，遊玩貫穿三層的Donut造型室內滑梯及巨型彈床（價值$320）。所有禮品數量有限，送完即止。

「Donut & Ah Meow 500倍正能量全港大放送」活動詳情

日期︰2021年12月18日至2022年 1月2日
時間︰10:00am-7:00pm
地點︰活動期間每日出發至不同地點（詳細路線圖將於Donut & Ah Meow Facebook專頁及網頁發布）

*只適用於Donut Kids Club會員，每人只限換領一次，數量有限，送完即止。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

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