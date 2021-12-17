【聖誕2021】Orient Express東方快車首度登陸ifc商場　遊百年傳奇火車回顧昔日黃金歲月

▲ Orient Express東方快車，首度登陸香港ifc商場慶祝聖誕佳節。（商場提供）

今個冬日ifc商場會聯乘東方快車，由即日起至2022年1月2日期間，帶來首度於香港亮相的Orient Express is coming to town聖誕裝置。以引人入勝的鐵道之旅揭開百年傳奇火車背後的故事，帶大家穿梭歷史時空，親歷昔日旅遊體驗及創造珍貴聖誕歡樂回憶。

東方快車被譽為「火車之王、皇的火車」，於1883年由比利時工程師Georges Nagelmackers創立，是歐洲第一列橫貫大陸的火車，首次啟航是由巴黎開往君士坦丁堡（即現今伊斯坦堡）。當年，東方快車將第一列臥舖車廂引入歐洲，加上極具藝術價值的精緻裝潢，令東方快車成為歷久不衰的豪華旅行象徵。

▲ 車廂設計仿照真實列車，桌子上放有細緻的復古擺設。（商場提供）

這次展覽共有3個體驗區，包括中央火車站、東方快車車廂及車站街，列車的每個細節均以1930年代原始火車作藍本設計。場內更展出80多件來自東方快車的珍貴文物及古董等，商場更特別準備了約45分鐘的導賞團，讓參加者了解鐵道旅行的黃金年代，於即日起至12月23日期間舉行，有興趣的可於商場網站登記。遊客更可以手提電話登記電子旅遊日記，參觀現場不同景點，完成指定任務並分享相片到社交平台，即可獲得特別版紀念硬幣一枚。

▲ 車身是經典午夜藍色，以黃色飾邊及金色裝飾作點綴。（商場提供）

而逢周一至四，顧客於同日消費滿$3,000元或以上，即可按消費金額獲贈由$100至高達14萬元的ifc商場電子購物禮券，以及ifc商場指定消費電子購物禮券。而消費滿$5,000或以上，除電子購物禮券外，更可額外獲得GEORG JENSEN COBRA置物碗一個。逢周五至日及公眾假期，顧客於同日消費滿$5,000元或以上，更可享額外ifc商場指定電子禮券。

另外，由即日起至2022年1月31日，顧客於ifc商場以Citi信用卡或Mastercard扣賬卡購物滿$3,000元或以上，即可獲贈高逹$2,600元的Citi-ifc商場電子購物禮券。

Orient Express is coming to town聖誕裝置

日期：即日起至2022年1月2日

時間：10am-10pm

地點：ifc商場一樓中庭

電話：2295 3308

網頁：ifc.com.hk/xmas2021

記者︰黃依情