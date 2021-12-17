【天氣轉涼】受雷伊外圍雨帶影響下周初有雨　聖誕假期天氣再度轉涼

▲ 聖誕假期時，因有東北季候風補充影響華南地區，天氣會再度轉涼。（湯致遠攝）

天文台表示，預計明日（18日）天氣大致多雲，市區最低溫度16度，新界地區會再低幾度，日間部分時間有陽光，最高溫度大約是21度，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。未來幾日會持續受到東北季候風影響，風勢頗大，早上天氣清涼。下周一、周二受雷伊外圍雨帶影響，天氣多雲及有雨。到聖誕假期時，因有東北季候風補充影響華南地區，天氣會再度轉涼。

▲ 天文台九天天氣預報。（天文台網頁）

天文台高級科學主任李淑明表示，今日（17日）清晨時分，一段強烈的東北季候風抵達華南沿岸，本地轉吹北風，風勢轉大，天氣轉涼。今日下午對比昨日下午溫度普遍下降3度，預計強烈東北季候風在未來數日持續影響華南地區，風勢頗大，早上天氣清涼。李淑明提醒，在周日選舉日天氣清涼，市民外出要注意添衣。

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▲ 天文台高級科學主任李淑明表示，下周一、周二受雷伊外圍雨帶影響，天氣多雲及有雨。（天文台提供）

衛星影像顯示，熱帶氣旋雷伊今日橫過菲律賓進入南海南部。李淑明指，根據預測路徑圖，雷伊初時向西行橫過南海南部，至周日會轉向偏北方向移動靠近海南島，進入海上溫度較低區域。李淑明解釋，當海水溫度較低時，能量供應不足，會影響雷伊強度，威力會逐漸減弱。她亦強調，雷伊的路徑及強度變化仍然存在變數，但相當肯定與雷伊有關的雨帶在下周初會影響沿岸地區，為香港帶來多雲有雨的天氣。

香港在天氣較冷時一般會比較乾燥，雨量較少，惟李淑明稱今次情況略有不同。與雷伊相關的雨帶在下周一、周二時會為香港帶來有雨的天氣，她提醒市民外出時要帶備雨具。



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記者：黃穎津