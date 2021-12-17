【癡情男神】奇洛李維斯曾被攝落寞坐公園　多年後終解「Sad Keanu」之謎

▲ 奇洛李維斯曾歷盡生離死別。

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）近日為新戲《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）四出宣傳，而有關奇洛過去的暖男生活態度再成影迷焦點，日前奇洛接受電視訪問，被主持問及當年一度被網民瘋傳的「Sad Keanu」的來龍去脈。

國際巨星奇洛李維斯因作風低調，生活簡樸，同時樂於助人，因此被封男神。而在感情生活一度經歷坎坷的奇洛，2010年曾被狗仔隊攝下他在生日當天，孤獨坐公園吃三文治的落寞照片，而這輯照片一直被瘋傳至今，更被網民冠名為「Sad Keanu」。

▲ 「Sad Keanu」曾廣為瘋傳。（網上圖片）

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解開「Sad Keanu」之謎

日前奇洛出席訪談節目《The Late Show with Stephen Colbert》，為電影《22世紀殺人網絡》及其有份參予的漫畫《BRZRKR》宣傳，就被主持問到當日一個人坐公園原因。

奇洛解釋：「當時我只是吃三文治而已。」為何看似落泊，奇洛說：「當時我正在想著一些事情，而且我很肚餓。」

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雖然背後原因是否如此，只有奇洛一個人才知。不過此張「Sad Keanu」卻深受網民喜愛，連漫畫《BRZRKR》的作者也以此為概念，設計成書中的插圖。

現年57歲的奇洛李維斯，成長於破碎家庭，父親長期沈溺毒品及酗酒，導致父母離異。母親帶著年幼的奇洛及剛出生妹妹，四處飄泊為家輾轉住過澳洲、紐約，最後才在多倫多定居下來，而奇洛自此沒有見過生父一面。

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奇洛曾透露童年曾患過讀寫障礙，小時候看電影為的是逃避現實。15歲後開始接觸演戲，從此改變人生。90年代走紅後，奇洛遇上一生最愛Jennifer Syme，陷入熱戀，可是當時女友曾經歷流產，二人的女兒未出世已夭折。

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歷女友離世打擊

更不幸是2001年Jennifer在公路上駕電單車出事身亡，奇洛為此而一度悲傷崩潰，而奇洛在喪禮上為女友扶靈照片，一度感動不少人，奇洛把女友葬在兩人死去的女兒身邊。

奇洛因《廿二世紀殺人網絡》成荷里活巨星，當奇洛拍攝《廿》續集時，最痛鍚的妹妹卻患上白血病，奇洛為照顧妹妹，向電影公司要求停拍，更賣掉自己房子，把錢在洛杉磯外郊蓋治療所讓妹妹養病，幸而最後妹妹順利康復。

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奇洛自此看透名利，選擇過淡泊人生，平時生活愛坐公車、吃平民食物，他常默默捐助慈善機構及兒童醫院，又被傳媒拍到分食物給流浪漢，或對萍水相逢的人伸出援手。

曾為離死摯愛一直獨身的奇洛，近年終走出傷痛，19年跟藝術家女友Alexandra Grant公開戀情，笑顏再展。