【西九文化區】展品明年5月運抵故宮文化博物館　第三期文化講座3月舉行

▲ 館方正規劃於2022年5月將故宮博物院展品陸續運抵本港，並開始佈展工作。（林宇翔攝）

西九文化區的重頭戲，香港故宮文化博物館將於明年開幕。管理局行政總裁馮程淑儀指建築工程進展十分順利，館方正規劃於明年5月將故宮博物院展品陸續運抵本港，並開始佈展工作。另外，第三期故宮文化講座將於明年3月至5月舉行。

另外，香港故宮文化博物館亦正展開義工招募計劃，邀請熱愛中國文化藝術及支持香港故宮文化博物館工作的人士報名，截止報名日期為12月23 日。

馮程淑儀今日在西九文化區管理局董事局開會時指出，M+博物館自11月12日正式開放予公眾參觀以來，深受市民歡迎，截至12月16日，已有超過28萬人次到訪。她認為，M+的開幕已經稱得上是城中盛事，蜚聲國際。

另外，管理局經招標程序與彩正娛樂訂立短期租約，首場活動為香港流行樂隊Rubber Band的音樂會，將於2022年1月在苗圃公園舉行。

她同時表示，在工程進展方面，連接港鐵九龍站及西九藝術廣場的藝術廣場天橋已大致完成。管理局正與有關政府部門進行交收檢驗，目標是在本月底前開放給公眾使用，屆時將可大大提高西九的通達性。

另外，管理局於11月26日為首個商業物業發展項目──藝術廣場大樓作公開招標，希望建構一個結合藝術與商業、全港獨一無二的文化核心商業區，截標日期是明年2月11日。

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記者：袁澍