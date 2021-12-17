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【再度中招】41歲機組人員去年曾感染新冠病毒　打兩劑疫苗後再度確診

社會 18:53 2021/12/17

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確診個案包括一名貨機機組人員，他在去年亦曾受感染。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（17日）公布，新增7宗輸入確診個案，包括一名41歲男貨機機組人員，他於抵港時在機場驗出感染Omicron。此外，其同事為昨日公布確診的27歲男貨機機組人員，亦驗出感染Omicron，2人均於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國抵港，詳情即看：【下一頁】

其中41歲男病人（個案12517），是一名貨機機組人員。他於12月15日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ACP502抵港，抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

衞生防護中心指出，男患者在4月14日及7月16日已在肯尼亞接種兩劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。他沒有病徵，入院後在12月15日進行的檢測Ct值大於30，對抗體呈陽性反應。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有變異病毒株Omicron，而根據病人提供的資料，他去年7月曾在肯尼亞確診感染新冠肺炎。中心檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，認為屬於另一次感染新冠病毒。

【變種病毒】港大專家稱返港機師能落區不理想　建議為機組人員派送食物，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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