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【再度中招】41歲機組人員去年曾染疫　打兩劑疫苗後再度確診Omicron

社會 18:53 2021/12/17

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確診個案包括一名貨機機組人員，他在去年亦曾受感染。（資料圖片）

新冠變種病毒Omicron步步進逼，再多2名貨機機組人員抵港時於機場驗出感染Omicron病毒，包括一名41歲男子去年7月曾於肯尼亞確診、今年7月時已打齊2劑阿斯利康疫苗，惟本周三經阿拉伯聯合酋長國抵港後，在機場再被驗出感染Omicron病毒；而其同事、昨日公布確診的27歲男機組人員亦一同中招，令本港累計個案增至11宗。

衞生防護中心指出，最新一名確診Omicron的41歲男患者在4月14日及7月16日已在肯尼亞接種兩劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。他沒有病徵，入院後在12月15日進行的檢測Ct值大於30，即病毒量低，對抗體呈陽性反應。

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有變異病毒株Omicron，而根據病人提供的資料，他去年7月曾在肯尼亞確診感染新冠肺炎。中心檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，認為屬於另一次感染新冠病毒。

至於昨日公布確診的27歲男機組人員與上述個案為同事，其抵港當日出現病徵，今年9月已在肯尼亞接種2劑莫德納疫苗。中心指，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有Omicron病毒。

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記者：伍瑋瑋

 

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