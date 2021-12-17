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【美食速報】「武骨相傳」拉麵店登陸朗豪坊　即燒叉燒+新店限定牛肝菌雞白湯

休閒消費 18:59 2021/12/17

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 梅艷芳 兒童健康 炎明熹 MIRROR星蹤 超市大搜查

麺屋武蔵旗下全新品牌「武骨相傳」登陸朗豪坊。

「麺屋武蔵」拉麵相信大家都聽過，近日它旗下全新品牌「武骨相傳」登陸朗豪坊！「武骨相傳」主打即燒的招牌叉燒，新店更有限定的牛肝菌雞白湯系列，只有香港朗豪坊分店發售。

「武骨相傳」登陸香港朗豪坊，店舖的拉麵湯頭以日本傳統配方製作，選用大量豚骨、豚肉、多種日本魚介及秘製醬油調味，並以慢火熬製超過10小時而成的豚骨湯，深受歡迎。

相傳叉燒拉麵。（圖片由武骨相傳提供）

不得不提的是「武骨相傳」獨有的即燒相傳招牌叉燒，用上原條頂級梅花豚肉，並以秘製醬汁醃製三日，店舖指每日更會即場於餐廳內以 260 度高溫燒烤，叉燒外層酥香，內層鮮嫩多汁。

另外，新店還有限定的牛肝菌雞白湯系列，只有香港朗豪坊分店發售。湯底以雞肋大火燉煮8小時，再配合牛肝菌，店舖設有三種不同配塔如湯麵、沾汁麵及湯泡飯。

    點擊圖片放大
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新店開幕優惠

由即日起至12月31日，凡惠顧主食，再讚好麺屋武蔵的Facebook PageInstagram貼文，即可獲贈一杯價值$38的Andy Dark特飲，包括飄雪(藍天草莓牛奶）以及曙光（醬油果凍酸甜柑橘）。

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記者：蕭雅文

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