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【海濱設施】灣仔水上運動及康樂主題區下週五開放　市民今起可預約於維港「踩艇仔」

社會 19:12 2021/12/17

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海濱事務委員會維港首個「海岸堤階」第四部曲「水上運動及康樂主題區」第二期完工典禮 。(梁偉榮攝)

位於灣仔海濱的維港首條「海岸堤階」及「水上運動及康樂主題區（第二期）將於下週五（24日）正式開放。市民今日（17日）起可預約水上單車，在維港內「踩艇仔」。

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水上運動及康樂主題區將全日開放，除了提供草地、戶外桌椅、遮陽及兒童遊樂等設施外，亦有多功能活動場地，以及可供船隻上落水體的滑道，以便舉行水上競技。另外，市民亦維港「踩艇仔」，由可於今日起透過網站（https://www.coralseaferryservice.com.hk/rent_ss）租用場地內的20艘水上單車，以每節45分鐘收費計算，費用由100至280不等。水上單車活動將試行半年，之後視乎反應再作安排。

而位於主題區內的「海岸堤階」則是《施政報告》提到的首個維港無欄杆梯級式沿岸設計，其狀似梯級，可讓遊客拾級而下親近水體，亦可作看台讓遊客觀看賽事及表演。

為保障用戶安全，堤階的不同位置已張貼了安全告示，沿途也有救生圈等設備，梯級上亦已安裝浮波及爬梯等；若舉辦水上活動時也會安排救生員和救生快艇服務。

另土木工程拓展署的顧問已完成為期一年的水質樣本收集，初步研究結果顯示，主題區內港的水質適合進行次給接觸的康樂活動。

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記者：黃小冰

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