【冒充鮮肉】食環署突擊巡查肉店　兩店涉把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉出售

▲ 食環署突擊巡查肉店，兩店涉把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉出售。（政府新聞處）

食環署今日（17日）聯同海關，在東區及屯門區向懷疑以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。行動中，食環署人員在北角春秧街及屯門青河坊各一間持牌新鮮糧食店，合共檢獲約1,300公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉，已即時封存作進一步調查。

署方指，該兩間店鋪持牌人涉嫌把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消該兩間新鮮糧食店的牌照。同時，食環署人員亦發現該間位於屯門的新鮮糧食店處所不潔，以及未有批簽而售賣羊肉及冷凍魚，而屯門和北角兩間店鋪同時亦非法擴展營業範圍，食環署已就此合共提出4宗檢控。

食環署發言人指，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

發言人強調，任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。食環署十分關注冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店鋪違規行為。

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責任編輯：李榮忠