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【新冠肺炎】本港今增5宗輸入個案　均涉變種病毒株

社會 16:08 2021/12/18

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（18日）公布，新增 5宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株感染，並完成接種新冠疫苗。

個案涉及3女2男，年齡介乎24至83歲，一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，其餘4人由A組指明地區（高風險）抵港。1人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外4人於檢疫期間確診。

昨日再多2名同機機組人員機場驗出染Omicron，本港累計11宗個案。（詳情即看【下一頁】

41歲機組人員去年曾感染新冠病毒，打兩劑疫苗後再度確診。（詳情即看【下一頁】

港大公共衞生學院教授潘烈文稱返港機師能落區不理想，建議為機組人員派送食物。（詳情即看【下一頁】

【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷　骨科醫生指患者易忽視徵狀：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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