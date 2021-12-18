【新冠肺炎】本港今增5宗輸入個案　均涉變種病毒株

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本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（18日）公布，新增 5宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株感染，並完成接種新冠疫苗。

個案涉及3女2男，年齡介乎24至83歲，一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，其餘4人由A組指明地區（高風險）抵港。1人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外4人於檢疫期間確診。

昨日再多2名同機機組人員機場驗出染Omicron，本港累計11宗個案。（詳情即看【下一頁】）

41歲機組人員去年曾感染新冠病毒，打兩劑疫苗後再度確診。（詳情即看【下一頁】）

港大公共衞生學院教授潘烈文稱返港機師能落區不理想，建議為機組人員派送食物。（詳情即看【下一頁】）

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記者：馮琪雅