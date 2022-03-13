【食品供應】政府指內地進口鮮活食品供應穩定　昨蔬菜供港量約2,000公噸佔平日85%

▲ 政府指內地進口鮮活食品供應穩定，昨蔬菜供港量約2,000公噸佔平日85%。（資料圖片）

本港新冠第五港疫情嚴峻，市民早前出現搶購食品潮，政府發言人今日（13日）表示，昨日（12日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，籲市民無須過分採購。



根據最新資料，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,000公噸，約平日內地供應量八成半。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為765公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為8.7元及5.5元，蔬菜批發價與平日水平相若。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約44公噸，為平日內地供應量近八成半，而活豬供應正常；昨日冰鮮家禽貨量約為12萬隻，而本地屠宰的活雞約7,400隻，供應亦相當穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年一月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。

政府強調會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

漁護署會每天亦更新及公布鮮活食品供應資料。市民如欲獲取鮮活食品的每天供應量和批發價的最新資料，可瀏覽漁護署網頁。

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記者：陳麗娜