【隱形傳播】社區有數十條隱性傳播鏈　逾30宗個案仍未找出源頭

▲ 中心指社區有數十條隱性傳播鏈，逾30宗個案仍未找出源頭。

本港第五波疫情持續，社區有多條隱形傳播鏈，葵涌邨疫情未止，彩雲邨長波樓22人染疫分布16個不同單位，疑有垂直或橫向傳播。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君、環境保護署副署長徐浩光和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生下午公布最新疫情。

今日（27日）新增164宗確診個案，創疫情以來單日新高，其中7宗涉delta變種病毒，116宗為本地感染病例，當中12宗涉不明源頭個案、104宗與其他個案相關。詳情即看:【下一頁】

徐樂堅指出，最近四日每天逾百宗個案，顯示社區個案多，有Omicron群組以及Delta群組。針對每個個案都積極追蹤，希望盡快找出相連個案，同時亦用了污水監察的方法，重點地去追個案，現時逾30宗個案源頭不明，料社區上至少有數十條隱形傳播鏈，其中黃大仙區同時發現兩種變異病毒株。

他表示現時社區爆發風險高，葵涌邨逸葵樓累計251宗、映葵樓有81宗病例。

▲ 彩雲邨長波樓逾22人染疫。（林宇翔攝）

徐樂堅呼籲指出，隨時市民在街外都可以受感染，市民未打疫苗應盡快打疫苗，同時慢性病患者受感染後出現併發症非常高。Omicron的傳播率非常高，尤其是家人之間好易受感染，在新年期間減少跨家庭聚集。

至於疫情確診個案是否會持續下升，徐樂堅指現時難以預測趨勢，而Omicron傳播速度快，外國經驗是幾何式增加，將來本港的確診數字是難以估計，希望可以盡量控制傳播鏈，如果一旦控制不了傳播鏈，相信omicron可以倍數增加。

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指市民在街外也容易受感染。（梁偉榮攝）

環境保護署副署長徐浩光指出，現時本港多區大廈的污水已帶有新冠病毒，檢測污水的進度追不上omicron傳播的速度，故會在重點地區派發檢測包，讓市民自己檢測。詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片:

【TOPick診症室】兒童下月可預約打復必泰疫苗 藥劑師拆解接種宜忌

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋