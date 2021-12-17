【愛嬰醫院】屯門醫院成為第6間獲「愛嬰醫院」認證醫院　支持母乳餵哺

▲ 醫管局今日公布屯門醫院成為第6間獲得「愛嬰醫院」認證的公立醫院。(經濟日報資料圖片)

醫管局今日（17日）公布，屯門醫院成為第6間獲得「愛嬰醫院」認證的公立醫院，指在新冠肺炎疫情下，該院的母乳餵哺率亦升至8成多，成績令人鼓舞。



醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，醫管局全力支持母乳餵哺，9間設有婦產科的公立醫院一向積極參與『愛嬰醫院』的認證工作，不斷提升醫院設施、醫護人員培訓及推廣母乳餵哺活動等，以建立母乳餵哺友善環境作為目標。



屯門醫院在2016年開展認證程序，並在同年成立「屯門醫院愛嬰醫院行動工作組」，訂立醫院政策及行動綱領推動母乳餵哺，包括加強產前教育及開辦嬰兒餵養講座，為孕婦提供哺乳知識及輔導，並每年舉辦「國際母乳哺育周」，提高公眾對母乳哺育的了解。醫院亦致力培訓不同職系醫院員工，並改善院內的哺乳設施等。在疫情下，屯門醫院繼續在網上舉行產前及嬰兒餵哺講座，持續為孕婦及媽媽提供培訓及支援。



歐陽錦全補充指，疫情期間，除了一般諮詢外，醫護人員亦為孕婦及新生嬰兒母親解答疫情及新冠疫苗的相關問題，特別是鼓勵她們接種新冠疫苗，既可保護自己，亦可透過餵哺母乳將抗體傳給嬰兒。而醫管局婦產科亦在採取一系列預防感染措施的情況下，有限度恢復陪產服務，希望讓產婦生產經驗較圓滿。



除屯門醫院外，伊利沙伯醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院、東區尤德夫人那打素醫院及廣華醫院早前已獲認證為「愛嬰醫院」。而餘下兩間醫院亦預計會在明年完成「愛嬰醫院」認證。

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責任編輯：洪芷晴