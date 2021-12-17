【新冠肺炎】入社區國泰貨機機師疑染Omicron　國泰：初步調查患者於港或外地均遵防疫措施

▲ 入社區國泰貨機機師疑染Omicron，國泰稱初步調查患者於港或外地均遵防疫措施

疑感染Omicron的36歲國泰機師今日正式確診，其全基因排序料最快明日有結果。國泰稱初步調查確認患者於港或外地均遵防疫措施，會盡快提交調查報告予有關當局。

國泰航空表示，該確診機師執勤由安克雷奇起飛的CX2071貨機航班，於12月13日抵港，並於首3天的加強醫學監察期間初步確認檢出變種病毒株。

國泰稱，初步內部調查確認，該機組人員不論於香港或外地逗留時，均按內部指引遵守相關的防疫措施，在港期間除接受強制檢查及同時購買食物和生活必需品外，並無離家外出，將盡快完成及提交調查報告予有關當局。

國泰續指，所有國泰航空執勤機組人員均已接種疫苗，該機組人員現正接受適切的醫療診治，公司亦為其他機組人員提供一切必須的支援，亦會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

國泰表示，作為以港為家的航空公司，會盡力維持往返香港樞紐的客運及貨運的關鍵連繫。

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記者：鄧凱文、陳正怡