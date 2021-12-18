【安心出行】理大港大體育館列作試場一律強制安心出行　食衞局：舉行考試可豁免

▲ 多間大學自本月9日起要求進入校內食肆及體育館等人士使用安心出行，圖為科大體育館外張貼「安心」二維碼。（湯致遠攝）

港府早前擴大強制使用「安心出行」範圍，惟現時正值考試季節，不少大學體育中心被用作考試，理大及港大已要求進入校內體育場地進行筆試的學生，須用安心出行；理大學生會斥校方誤解防疫規例，釀成部分試場外大排長龍、學生考試遲到，促請校方撤回有關安排遭拒。

食衞局回覆指，大學體育場所用作舉行考試不屬於第599F章規例所指的「體育處所」，毋須強制掃「安心」。

政府本月9日擴大強制用安心出行範圍至食肆、體育處所等，理大及港大於生效當日，已要求入校內體育場地筆試的學生須用安心出行；惟現時不少大學體育中心列作試場，而各校對場地強制使用安心出行要求不一。

理大現時有4個體育場地用作考試，據學生會會長胡偉權觀察指，大學職員會於門口嚴謹檢查學生掃完「安心」二維碼才放行，校方亦無統一宣布有關安排，部分學生到場方知悉，部分場地張貼二維碼數目亦不足，「有些人臨尾就夠鐘開考都俾人塞住，搞到遲到。」

他稱，早前曾向校方援引食衞局回覆，指若大學場地已實施出入管制，便不屬防疫規例所指「公眾地方」，亦毋須強制使用安心出行，斥校方未了解相關規例便推行；另又已收逾10宗學生投訴，因校方未能收妥其上載打針紀錄或檢測報告，在考試期間被即時請離場，有關試卷獲評0分。

理大回覆稱，會適時調整防疫措施，配合政府防疫政策。至於港大何世光夫人體育中心作為其中一個試場，亦強制使用安心出行，校方解釋是「根據政府公布的安排規管」。

TOPick綜合其他資助大學公告或回覆，城大、教大及中大均無具體說明，到體育場地應試可否獲豁免，中大體育部網站日前曾更新本月8日發出通告，僅附上「體育處所」定義。

八大之中，僅浸大指明「到校內體育設施參加考試的師生」可豁免，科大亦指試場並無實施強制使用安心出行的規定；嶺大稱食肆及體育館均按現行法例處理，另據該校上月底發電郵指，當體育場地用作考試等便不用掃「安心」。

食衞局向TOPick確認，若一個處所在當其時並非用作有關體育活動用途，如「用作舉行考試」，便不屬於規例所指的「體育處所」，毋須強制使用安心出行。至於場地會否屬於其他受限表列處所？局方指，校方均應根據其體育處所日常運作情況，如公眾不可「不時在繳費或不繳費下進入」，便不符受限「活動場所」定義，與第599G章下的公眾地方並無必然掛鈎。

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記者：馮琪雅