【出入管制】都會大學率先全面強制安心出行　多間大學下月收緊防疫及出入管制措施

▲ 香港都會大學自本月初起率先要求所有人士入校必須掃描「安心出行」。（資料圖片）

本學年第二學期將於下月展開，部分大學上月起陸續更新防疫措施，其中香港都會大學早前宣布本月6日起，率先要求所有人士掃描「安心出行」方可入校，多間大學亦收緊強制師生接種疫苗及檢測等安排，當中港大明年1月10日起，要求師生拍卡入校，未登記者須出示接種紀錄或檢測結果。

都大上月29日宣布「全面執行使用安心出行手機應用程式進入校園」，指自9月中落實使用安心出行或填寫入校紀錄表的要求以來，注意到不少表格中提供虛假或不完整資料。校方本月6日起要求所有師生、校友及訪客須使用安心出行，除政府指明3類豁免人士，「因個人意願」拒用安心出行者，將不會獲得豁免和不可進入校園；其後再宣布，明年1月31日起春季學期，將恢復面授教學，不設特別網課。

目前8間資助大學未有強制師生入校使用安心出行，但港大明年1月17日第二學期起，要求進入校園須完成接種，否則自費一周一檢；師生須拍卡，未登記者須掃描接種紀錄二維碼、出示接種針卡或檢測結果，明年1月10日起試行。

中文大學下學期亦收緊對未打齊針的大學師生檢測要求至每周一檢；教育大學明年起要求所有師生及入校逾4小時者打齊針或兩周一檢，出示醫生證明可申檢測資助。而嶺大下月14日起要求師生等，須接種疫苗或每周一檢；教大則在明年1月1日起，要求所有師生及入校逾4小時訪客打齊針或兩周一檢，另可出示醫生證明申請檢測資助。

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記者：馮琪雅