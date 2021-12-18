【王力宏離婚】前妻李靚蕾千字文毀滅式反擊　揭王力宏曾召妓約已婚炮友狂歡

台灣天王王力宏與太太李靚蕾周三(15日)驚爆離婚，轟動中港台三地，一直沉默的李靚蕾昨晚(17日)在IG發聲，貼了九張寫滿字的相片，以長文毀滅式爆出王力宏曾召妓約已婚炮友狂歡，且長期遭到王家人羞辱和冷暴力，，要簽前婚前協議書，更意有所指地說，「演藝圈的男女關係，和你的三觀也是顛覆我的見識。對象/前對象和他們的好友，大家一律以「好朋友」相稱。」

李靚蕾在長文中指控，王力宏曾召妓，她提出分開，王力宏多次保證不會再犯；婚後還跟已婚有小孩的女生約炮，合夥騙炮友老公，「有個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙他老公」；演唱會結束不回家跑去跟已婚炮友狂歡慶祝，一起拍了奶貼照並熱情回應炮友；

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另李靚蕾指控，被逼著簽署不對等的婚前協議，王力宏要保護婚前財產，婚後共同賺的錢也轉移的很乾淨，深怕李靚蕾占到便宜；孩子生日缺席，重要節日缺席。

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除了貼出九張文字截圖外，李靚蕾最後亦寫上：

寫這封信是我做過最困難的決定…人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會。也希望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思。

現年45歲的王力宏與35歲的李靚蕾早在今年11月底已辦妥離婚手續，結束8年婚姻。

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撰文 : TOPick柴犬出動