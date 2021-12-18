【立法會選舉】李家超籲市民踴躍投票　勿讓黑暴及外國代理人得逞

▲ 政務司司長李家超發表網誌，籲市民在明日（19日）立法會換屆選舉投票日踴躍投票。（政務司司長網誌）

政務司司長李家超今日發表網誌，表示熱切期待明日（19日）立法會換屆選舉投票日，準備投票並迎接新一屆立法會誕生，呼籲大家踴躍為港為己投一票。

他形容，這是完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則下的首場立法會選舉，由選舉委員會界別、功能界別和地方選區合共選出90名立法會議員，意義重大。

他指及，2019年黑暴期間，暴徒肆意破壞、有人被火燒、襲擊、立法會被癱瘓，反中亂港分子在立法會肆意「拉布」，濫用程序「拖延」撥款，審議法例龜速，企圖拖垮政府施政，破壞「一國兩制」成功，損害香港和國家利益。他形容，兩年後的今天，香港治安已回復正常，昔日之「亂」與今日的「治」形成了強烈對比。

他指出，《香港國安法》使香港回復安定太平，令人醒悟維護國家安全和確保「一國兩制」成功落實的重要性，強調香港要由治至興，必須要落實好「愛國者治港」原則，確保立法會是一個有建設性。他表示，不要讓黑暴、外國代理人和破壞力量得逞，市民必須踴躍投票，用選票誕生一個高效和能解決香港問題的立法會，讓它既監察政府，亦和政府共同努力建設更美好的香港。

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責任編輯：馮琪雅