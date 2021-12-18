【立法會選舉】保安局稱已為明日選舉準備就緒　特務警察將作高姿態巡邏

▲ 保安局今日表示，局方及轄下紀律部隊已準備就緒，作出周密部署。（資料圖片）

立法會選舉投票明日（19日）舉行，保安局今日表示，局方及轄下紀律部隊已準備就緒，作出周密部署，有信心、有能力確保選舉順利及安全有序，並應付任何可能出現的安全風險及干擾選舉的行為。

保安局發言人表示，警方會繼續加強情報搜集和網絡巡邏，以預早識別及阻止破壞分子作出危害公眾安全的行為；同時加強截查，嚴防管有非法物品者進入選舉現場和其他重要公共場所。警方亦會與由各紀律部隊人員組成的特務警察攜手，在人流聚集的地方和重要建築物等作高姿態巡邏，一旦出現危害公共秩序和安全的行為，必會果斷執法。

發言人重申，在選舉期間藉公開活動煽惑他人在選舉中投白票及不投票，有關行為不論在香港或在其他地方作出，均可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。發言人提醒市民切勿參與不法呼籲或轉載，局方強調對任何不法行為必定嚴正執法，不會讓違法分子逍遙法外，並呼籲所有合資格選民珍惜公民權利，為港為己明日踴躍投票。

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責任編輯：馮琪雅