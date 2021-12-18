【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友　徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言

▲ 李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友，徐若瑄發聲明否認：「要求撤回發言！」

台灣天王王力宏日前宣布結束與李靚蕾的8年婚姻，沉默兩日後女方昨晚（17日）於社交網站發放超過4000字的毁滅式爆料長文，控訴外界認為是「優質偶像」王力宏私生活混亂，身為三孩之父仍有召妓等問題，其中提到的「已婚炮友」矛頭直指已婚藝人徐若瑄，而徐若瑄已馬上透過公司否認傳聞。

現年45歲的王力宏日前被媒體爆出離婚的消息，於三日前（15日）親自承認離婚一事：「現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。」

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【王力宏離婚】前妻李靚蕾千字文毀滅式反擊 揭王力宏曾召妓約已婚炮友狂歡

沉默了兩日的李靚蕾，因為王力宏在宣布離婚消息後，未有為她就任何報導作澄清，但在自己被爆出軌By2成員Yumi後第一時間開腔否認感失望，於是在昨晚（17日）深夜時份，於其instagram發放超過4000字的長文，訴說她在8年婚姻中受到他和他家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力，面對著各種的出軌行為盡力忍讓，但在最後王力宏還是為了第三者堅決離婚。

在李靚蕾的毁滅式爆料長文中，除了提到王力宏有召妓的往史，更有一位維持了多年關係的「炮友」，一次在王力宏結束了上海演唱會後整晚失聯，後來發現他原來正跟那住炮友整夜狂歡：

有一天你上海演唱會結束沒打給我，到早上也找不到你，後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼、舔唇的照片。之後婚後也是持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照祝賀你生日，也是開心回應，答應我不會再來往，也還是不時發現你們來往，也持續的傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演跟她同場還不想要我一起去，然後她還發了關於你的ig，稱呼你「宏宏」又刪除。

接著李靚蕾提到一些非常關鍵的指向，提到另一位炮友已婚有小孩，還要求王力宏跟她一起騙對方老公：「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。我說我覺得不舒服，正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

【感情破裂】王力宏驚傳結束8年婚姻 太太李靚蕾疑因婆媳不和致離婚

這段指控令人想起早於今年九月王力宏從美國返回台灣，結束14天家居隔離後，未有實行7天的自主管理，立刻到徐若瑄的寓所跟陳建州等人聚會，把合照放到網上後隨即被揭發並被罰款台幣1萬元。

同時亦有自稱是徐若瑄鄰居的爆料者，指自己及看更多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。另外又有網民翻出2010年王力宏到節目《康熙來了》，主持人小S（徐熙娣）直指徐若瑄應該有王力宏家門鎖匙，又說：「徐若瑄是王力宏的菜！」當時王力宏聞言一臉尷尬。

涉事者徐若瑄於今日凌晨在社交網站發聲明：「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報道和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」

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