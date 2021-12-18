【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係　效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎

▲ 王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係，效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎。

效力於TVB 14年的王君馨 (Grace)，昨凌晨在IG發帖，宣布離巢TVB，與TVB結束14年賓主關係，Grace感謝TVB，感激每位過她的好同事，多謝每一位給過她機會的監製同導演，又稱「無論係唱歌演戲跳舞，我都唔會停落嚟！」

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Grace在其IG post了一張她身穿畢業袍站在電視城TVB 55周年裝飾前的照片，突然宣布雜離巢TVB。她在帖文中稱，

感覺上好似係一間學校由BB班讀到高中畢業。由選美開始，到舞動奇蹟；跟住做主持、做司儀，開始我嘅演戲生涯；到星夢嘅唱歌比賽，再參與到好多年嘅台慶表演等等。好感恩呢14年可以試到咁多唔同範疇嘅演藝工作，讓我更加知道我對performing arts 嘅熱誠同喜愛。

▲ 王君馨宣布離巢TVB。（王君馨IG）

她又稱，

大家成日問我：唱歌跳舞演戲你最鍾意邊樣？停一停、諗一諗，點解係都要揀？無論係唱歌演戲跳舞，我都唔會停落嚟 🥰 因為三樣都俾到我唔同嘅挑戰同埋滿足感！

她感謝TVB，感謝每一位照顧過她的好同事，教她中文、化妝整頭、演戲，或者教她如何做一個更好更有毅力嘅人

尤其係我幾位經理人：Derek 爸爸、Amy 媽、阿正、Veronica 同埋樂小姐，真的辛苦曬你哋啦！ 我衷心多謝你哋每一位！

她亦多謝每一位個過她機會的監製同導演，最後並稱：

我第一日入行就係21歲嘅生日5月5號。今日最後一日亦都有呢個邁向55週年嘅里程碑俾我。各位同事保重，江湖再見！

她的一班圈中好友都有留言表示：「江湖再見」並祝福她有個新開始，為她打氣。

在Grace離巢前，有傳Grace不滿自己在新劇《超能使者》的宣傳片、海報中「降呢」、淪為「路人」，反觀同劇的小花劉穎鏇（Tiffany）的排位比她佔優，再加上王君馨與TVB商討續約未得共識，故決定離巢向外闖。

效力大台14年 曾奪最受歡迎電視女角色

Grace效力大台14年，一直參演不同劇集，其中於2016年憑劇集《城寨英雄》中的打女「花曼」一角成功上位，以大熱姿態奪得TVB頒獎典禮的「最受歡迎電視女角色」，兼且被觀眾認定其演技實力。

不過後來就未有十分突出的角色，今年播出的《失憶24小時》、《我家無難事》的演出也似乎不會為她在頒獎禮中帶來獎項。

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「處女黨」好姊妹離巢

Grace與好姊妹鍾嘉欣、岑麗香、苟芸慧、李亞男先後結婚，由昔日的「處女黨」變成索爆人妻團。

她們又先後「離巢」，其中鍾嘉欣、岑麗香近年有「回歸」TVB拍劇，女主角地位與受歡迎程度也未有改變。有指Grace見好姊妹在離開TVB也有不錯發展，決定放手離巢。

演而優則唱

除拍劇外，Grace以G. Racie身份自資出跳唱歌《Casada》一圓歌手夢，更獲得由ViuTV主辦的音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介 20/21》2個獎項提名（「Chill Club 年度女歌手」、「Chill Club 年度唱作歌手」），歌曲曾經登上903專業推介榜亞軍。她今年依然有推出歌曲《尖叫》，兼且積極拍片更新Youtube。

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撰文 : TOPick柴犬出動